Resté, le Bondynois avait alors expliqué son choix deux jours plus tard en conférence de presse. « Il y avait un contexte. J’étais libre et français. C’est un pays (la France) dans lequel je veux vivre, vieillir. Quitter mon pays comme ça… Il y a ce côté sentimental, se dire que c’est mon pays. Le club a aussi envie de changer son projet sur le plan sportif. Mon histoire ici n’est pas terminée. J’ai encore de beaux chapitres à écrire ici. »

Une prime de signature de 125 M€

Mais en Espagne, où le sentiment de colère contre le Français était important, l’unique raison qui a convaincu Mbappé de rester est facile à trouver : l’argent que lui a donné le propriétaire qatari du club. Un argument balayé d’un revers de main par l’intéressé. « Pour être honnête, on a parlé (avec Paris) des mois de sportif, des heures d’images et des minutes d’argent. » Mais aujourd’hui, le New York Times révèle que le PSG a bien proposé un contrat stratosphérique à son joueur.

Selon le célèbre quotidien américain, la direction francilienne a offert à sa star un bail de trois ans rémunéré à hauteur de 250 millions de dollars, soit environ la même somme en euros et donc environ 83 M€ par saison. Et ce n’est pas tout ! Mbappé serait également entré dans l’histoire du sport en devenant le joueur à signer la plus grosse prime de prolongation. Un bonus de 125 M€ ! Nul ne connait encore avec exactitude la proposition du Real Madrid, mais une chose est sûre : celle du PSG était très difficile à refuser.