Le dimanche 2 Octobre, la population du quartier de Bozola a tenu une Assemblée Générale d’information sur la situation actuelle du terrain de Foot dénommé ‘’Terrain Kibaru’’ et le projet de son réaménagement. Cette rencontre tenue sur le dit terrain a vu la présence du chef de quartier de Bozola, Sirimambé Touré, du président de la commission d’organisation pour le réaménagement du ‘’Terrain Kibaru’’, Modibo Doumbia, de la Présidente du Conseil Local de la Jeunesse de Bozola (CLJ-CNJ), Rokia Soumano, de la Présidente des Femmes de Bozola, Many Keïta et du maire de Bozola, Binèfou Sylla.

Le terrain de Foot appelé ‘’Terrain Kibaru’’ a été attribué au quartier de Bozola depuis fort longtemps. Vu son mauvais état depuis des années, la population du quartier indiqué en sa tête une commission d’organisation a organisé une Assemblée Générale d’information, première du genre, sur la présente situation. Il s’agissait au cours de cette AG de se pencher sur le projet de son réaménagement. A cet effet, elle a servi d’occasion pour informer la population sur l’état d’avancement du processus.

Après le mot de bienvenue du Chef du quartier, Sirimambé Touré et le représentant du Chef des Bozos, l’honneur est revenu à M. Modibo Doumbia, Président de la Commission d’organisation pour le réaménagement du ‘’Terrain Kibaru’’ de faire l’historique de la remise en état du Terrain Kibaru au quartier de Bozola.

Selon lui, dans le cadre du développement du Sport de masse, le Gouvernement malien a initié un certain nombre d’actions notamment la mise à disposition de terrains de Foot à tous les quartiers. Pour cela, depuis le temps de feu Président Moussa Traoré, précise-t-il, le terrain qui se trouve derrière le village Kibaru a été alloué à Bozola pour permettre à la jeunesse de s’épanouir, d’où ce nom ‘’Terrain Kibaru’’. « Dans ce cadre, des associations ont été mises en place, notamment le Comité Local Sportif, le Club des Anciens Footballeurs et le Conseil National de la Jeunesse qui sont là pour promouvoir la jeunesse ainsi que le développement du sport. Nous avons essayé de prendre contact avec toutes ces structures en plus de nos personnes âgées qui nous ont devancés dans ce combat pour qu’on puisse aller dans le même sens. C’est-à-dire à la mobilisation des ressources humaines et des moyens pour faire le réaménagement du terrain au bénéfice de l’ensemble des jeunes de Bozola » a clarifié M. Doumbia.

Par ailleurs, ladite commission affirme chercher des documents nécessaires pour ces travaux avant de solliciter l’accompagnement du Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports.

A son niveau, au nom de la Jeunesse de Bozola, Mme Soumano a réaffirmé son optimisme vis-à-vis de cette initiative. Néanmoins, que leur attente est que les jeunes soient impliqués davantage dans toutes les actions posées dans le cadre de l’acquisition des documents pour cette opération et faire partie pleinement des commissions de travail qui seront mises en place dans le quartier.

Une initiative locale bien salutaire.

Par Mariam Sissoko

