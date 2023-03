Réunion du Conseil de la FIFA à Kigali, au Rwanda : Les calendriers internationaux des matches pour le football masculin et le football féminin approuvés

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec 12 groupes de quatre équipes

Le Conseil de la FIFA s’est réuni en amont du 73ème Congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda, et a adopté plusieurs décisions clés, notamment concernant l’avenir des compétitions masculines et féminines, pour lesquelles les calendriers internationaux des matches respectifs ont été approuvés à l’unanimité à la suite d’un processus de consultation exhaustif.

Le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030 sera structuré comme suit :

– Mars : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches

– Juin : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches (incluant des matches amicaux préparatoires aux compétitions finales, le cas échéant)

– Fin septembre / début octobre : une fenêtre de 16 jours, avec quatre matches (à compter de 2026 ; deux fenêtres de neuf jours et deux matches conservées en septembre et octobre 2025)

– Novembre : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches Selon ce nouveau calendrier, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera disputée le dimanche 19 juillet 2026 et la période de mise à disposition obligatoire des joueurs débutera le 25 mai, au lendemain de la dernière date de match officiel pour les clubs (des dérogations peuvent être accordées jusqu’au 30 mai 2026 pour les finales des compétitions interclubs des confédérations, sous réserve de l’approbation de la FIFA). Le nombre total cumulé de jours de repos, de mise à disposition et de compétition s’élève à 56 jours, un chiffre identique à celui des éditions 2010, 2014 et 2018 de la Coupe du Monde de la FIFA. Le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030 sera publié dans les prochains jours.

Calendrier international des matches pour le football féminin 2024-2025

Comme le calendrier actuel, le calendrier international des matches pour le football féminin 2024-2025 comportera six fenêtres internationales par an. Certaines de ces fenêtres comporteront plusieurs types différents afin de permettre aux confédérations d’organiser leurs qualifications spécifiques, d’une part, et aux associations membres de disputer des matches amicaux, d’autre part. Les dates du Tournoi Olympique de Football féminin ont été ajoutées au calendrier (25 juillet-10 août 2024), de même que celles de la toute première Gold Cup féminine de la Concacaf (20 février-10 mars 2024).

Le Conseil a également approuvé à l’unanimité la création d’un groupe de travail sur la santé des joueurs et joueuses afin de veiller à la bonne mise en œuvre des principes de protection du bien-être des footballeurs et footballeuses, tels que les périodes de repos obligatoires. “La FIFA a adopté une approche véritablement mondiale concernant les discussions sur les calendriers internationaux des matches, tenant compte du point de vue de toutes les principales parties prenantes”, a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. “Notre objectif fondamental est d’obtenir de la clarté sur ce sujet et de proposer des matches à enjeu tout en protégeant la santé des joueurs et joueuses, ainsi qu’en reconnaissant que de nombreuses régions ont besoin d’un plus grand nombre de matches de compétition.”

Format de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Sur la base d’un examen minutieux de l’intégrité sportive, la santé des joueurs, les déplacements des équipes, l’attractivité commerciale et sportive ainsi que l’expérience des équipes et des spectateurs, le Conseil a unanimement approuvé la modification proposée du format de la Coupe du Monde 2026 pour transformer les 16 groupes de trois équipes en 12 groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se qualifieront pour les seizièmes de finale. Le nouveau format atténue notamment le risque de collusion et garantit un minimum de trois matches à chaque équipe, avec un temps de repos équilibré entre les équipes en lice.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 – Principes clés pour la sélection des équipes participantes

Après l’approbation de la répartition des places pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes, qui se déroulera tous les quatre ans à partir de juin 2025, le Conseil a approuvé à l’unanimité les principes clés de la sélection des équipes participantes, l’objectif étant de proposer un plateau de la meilleure qualité possible, sur la base de critères sportifs. La période à prendre en considération étant les quatre années entre les saisons s’achevant en 2021 et 2024, les principes clés de sélection sont les suivants :

– Pour les confédérations disposant de plus de quatre places : vainqueurs des quatre dernières éditions de la principale compétition interclubs et équipes supplémentaires sélectionnées au regard de leur place au classement des clubs de la confédération au cours de la même période de quatre ans.

– Pour les confédérations disposant de quatre places : vainqueurs des quatre dernières éditions de la principale compétition interclubs.

– Pour les confédérations disposant d’une place : club le mieux classé parmi les vainqueurs de la principale compétition interclubs au cours de la période de quatre ans. – Pour le pays hôte : le club qui prendra la place allouée au pays hôte sera déterminé ultérieurement. D’autres critères s’appliquent : – Si un club remporte au moins deux éditions de la principale compétition interclubs de sa confédération au cours de la période 2021-2024, un classement des clubs établi sur la base de critères sportifs servira à déterminer l’autre ou les autres clubs participant(s).

– Une limite de deux clubs par pays sera appliquée, sauf lorsque plus de deux clubs du même pays remportent la principale compétition interclubs de la confédération concernée sur la période de quatre ans en question.

– De plus amples discussions avec les confédérations et les parties prenantes permettront de définir les mécanismes de calcul du classement des clubs, qui se baseront sur des critères sportifs.

Compétition annuelle interclubs de la FIFA

Dans la mesure où la version actuelle de la Coupe du Monde des Clubs sera abandonnée après l’édition 2023 et où les confédérations ont exprimé le désir de voir les vainqueurs de leur principale compétition interclubs respective s’affronter chaque année afin de stimuler la compétitivité, le Conseil a approuvé à l’unanimité le concept stratégique d’une compétition annuelle interclubs de la FIFA à compter de 2024. Cette compétition réunira les vainqueurs de la principale compétition interclubs de chaque confédération et opposera en finale, sur un site neutre, le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA au vainqueur d’un tournoi de barrage disputé par les équipes des autres confédérations. De plus amples informations concernant la période d’organisation et le format seront communiquées ultérieurement.

Approbation du Règlement de candidature pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027

Conformément à la décision prise lors de sa séance du 14 février 2023, le Conseil a approuvé à l’unanimité le Règlement de candidature pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, qui encadrera la procédure de candidature la plus exhaustive de l’histoire de la compétition. Il est prévu que le Congrès de la FIFA désigne le ou les pays hôte(s) l’an prochain.

Statuts de la FIFA

Le Conseil a par ailleurs décidé de créer un groupe de travail impliquant toutes les confédérations afin de procéder à un examen exhaustif des Statuts de la FIFA en vue de présenter des propositions d’amendements au Congrès de la FIFA de l’année prochaine. Cet examen permettra notamment d’étudier la possibilité d’étendre le mandat de la FIFA afin d’inclure la catégorie de l’eFootball à ses objectifs généraux.

Réforme du système des transferts

Le Conseil a approuvé à l’unanimité les amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ) en lien avec les périodes de transferts et avec le besoin d’améliorer la protection des joueurs au chômage dans le cadre du troisième train de réformes du système des transferts.

Le Conseil a en outre accepté de confier à l’administration de la FIFA le mandat d’étudier de nouvelles possibilités règlementaires pour la protection de la santé des joueuses, dans le cadre du RSTJ, en particulier dans les domaines suivants : adoption, avortement, menstruation, naissances multiples, allaitement et garde d’enfants.

Autres décisions

Le règlement relatif à la gestion opérationnelle du Programme de développement des talents de la FIFA – dans lequel l’instance dirigeante investira USD 200 millions entre 2023 et 2026 – a lui aussi été approuvé à l’unanimité. Un point a été fait sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023, tandis que le Conseil a approuvé la publication du rapport de synthèse sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Enfin, le Conseil a confirmé que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. 2023 se déroulerait du 16 au 26 novembre prochains, et la répartition des places pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025 a été approuvée (AFC : 3 ; CAF : 2 ; Concacaf : 2 ; CONMEBOL : 3, OFC : 1 ; UEFA : 4 ; pays hôte : 1).

FIFA : Gianni Infantino réélu Président acclamation

Gianni Infantino exercera un deuxième mandat complet au poste de Président de la FIFA après avoir été réélu pour quatre ans lors du 73e Congrès de la FIFA à Kigali (Rwanda). Il était le seul candidat en lice.

Il s’est exprimé immédiatement après sa réélection à la tête de l’instance dirigeante du football mondial pour la période 2023-2027 : “Être Président de la FIFA est un incroyable honneur, un immense privilège ainsi qu’une énorme responsabilité. Je suis sincèrement touché et ému par votre soutien et je vous promets de continuer à servir la FIFA, à servir le football partout dans le monde et à servir les 211 associations membres de la FIFA.”

Pour la première fois de l’histoire, un Congrès électif de la FIFA s’est tenu en Afrique. La séance a été ouverte par Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Dans son discours, le chef d’État a souhaité la bienvenue dans son pays aux délégués des 208 associations membres présentes, et félicité le Président Infantino pour sa réélection à venir.

Ce dernier a ensuite souligné le rôle de la FIFA dans l’organisation de compétitions et le développement du football. Il a également révélé que les 32 équipes qui participeront à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA plus tard cette année, en Australie et en Nouvelle-Zélande, bénéficieront d’une dotation supérieure à USD 150 millions, soit plus de trois fois le montant alloué à la dernière édition en 2019 et dix fois celui de 2015.

