RFI – France 24 du meilleur joueur africain de ligue 1 : Gaël KAKUTA remporte le prix Marc-Vivien Foé

Le milieu offensif congolais du Racing Club de Lens, Gaël KAKUTA, 29 ans, a remporté le Prix Marc-Vivien Foé RFI – FRANCE 24 du meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1 durant la saison 2020-2021.

Il devance au classement l’attaquant algérien Andy DELORT (Montpellier Hérault Sport Club) et l’attaquant zimbabwéen Tino KADEWERE (Olympique Lyonnais).

Il a été désigné par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africains à partir d’une liste de 11 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24. Ces derniers ont souhaité revenir sur une saison qui a été marquée une fois encore par la qualité des performances des joueurs africains. Cette édition permet également de célébrer le football, alors que les supporters en sont toujours privés, et de mettre à l’honneur le parcours des meilleurs joueurs africains cette année en Ligue 1, dont certains pourraient être amenés à changer de championnat à la fin de la saison.

Ce lundi 17 mai à 18h10, Gaël Kakuta et son entraîneur Franck Haise sont les invités d’Annie Gasnier, Olivier Pron et Christophe Jousset dans « Radio Foot Internationale » sur RFI et en Facebook Live. La chronique sport de France 24 sera consacrée à l’édition 2021 du prix Marc-Vivien Foé.

A propos de Gaël Kakuta : Gaël Kakuta n’est pas le plus âgé des lauréats du Prix Marc-Vivien Foé, mais celui qui a le plus voyagé. 12 clubs, 6 pays à bientôt 30 ans pour ce natif de Lille, de parents congolais de Kinshasa. Il n’est resté qu’une fois plus d’une saison dans une équipe, au Vitesse Arnhem, entre 2012 et 2014. Formé au Racing Club de Lens, Gaël Kakuta est parti à 16 ans à Chelsea. Il a ensuite joué en Chine, en Espagne, en Italie, et compte 9 sélections avec la RDC. Il est revenu dans le nord de la France, Amiens puis Lens l’été dernier, pour montrer que le talent affiché très jeune ne l’avait pas quitté. Gaël Kakuta est le premier Congolais et premier Lensois lauréat du prix Marc-Vivien Foé.

Depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais brutalement décédé durant un match au stade de Gerland de Lyon le 26 juin 2003.

Les lauréats des précédentes éditions : Marouane Chamakh (Maroc, 2009) ; Gervinho (Côte d’Ivoire, 2010) ; Gervinho (Côte d’Ivoire, 2011) ; Younès Belhanda (Maroc, 2012) ; Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, 2013) ; Vincent Enyeama (Nigeria, 2014) ; André Ayew (Ghana, 2015) ; Sofiane Boufal (Maroc, 2016) ; Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire, 2017) ; Karl Toko-Ekambi (Cameroun, 2018) ; Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire, 2019) ; Victor Osimhen (Nigeria, 2020).

Contacts presse :

Corentin LEPAGE (RFI) +33 (0) 1 84 22 73 16 / +33 (0) 7 64 50 55 45 – [email protected]

Mattia ATMOUN (France 24) +33 (0) 1 84 22 73 87 / +33 (0) 6 70 77 18 81 – [email protected]

Commentaires via Facebook :