Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a procédé le mardi 16 avril dernier, à l’inauguration du stade Mamadou Konaté, entièrement rénové par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à hauteur de plusieurs millions de F CFA

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), commissaire Wahabou Zoromé, vice-président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Mme Djiré Mariama Diallo, maire de la Commune III du district de Bamako, Wassa Diawara, directrice du stade Mamadou Konaté, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Fermé, il y a plus d’une année pour cause de travaux de rénovation, le stade Mamadou Konaté vient d’être ouvert au public sportif. L’infrastructure a été entièrement rénovée grâce aux engagements du président de la Transition à donner peau neuve à toutes les infrastructures sportives du pays.

Après la coupure du ruban symbolique, le chef du département en charge de la Jeunesse et des Sports a commencé la visite des lieux notamment les salons VIP, les vestiaires, les dortoirs, la salle de contrôle, la sonorisation et l’écran géant.

Ensuite, il a visité la loge officielle couverte en vitre, la tribune de presse et la direction du stade. Le ministre Fomba a aussi visité les terrains de basket-ball, de handball et de tennis de table. Quant au terrain de foot, il a été doté d’un nouveau gazon synthétique de dernière génération.

A la suite de la visite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a exprimé sa satisfaction de la rénovation du stade. “C’est magnifique ! C’est une grande chance pour le monde du sport et un grand jour pour nous. C’est à travers l’engagement du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, que nous arrivons à rénover nos stades et cela veut dire qu’impossible n’est pas malien. Ce stade de haut niveau est aux normes internationales avec toutes les commodités”, a-t-il exprimé.

Il a ajouté que le président de la Transition met un accent particulier sur le sport. “C’est important pour le pays, car le sport est utile dans la vie. C’est un vecteur de cohésion, le sport réunit les jeunes. Ces infrastructures sont un grand avancement pour nos différentes disciplines sportives. L’Etat investit dans le sport, c’est exceptionnel, compte tenu de la situation actuelle du pays. Le fait d’investir dans des infrastructures de ce niveau a plusieurs avantages. Cela anime la jeunesse qui constitue une grande partie de la population et en plus ça va inciter le département à demander l’organisation de grandes compétitions pour nos jeunes”, a-t-il précisé.

Pour joindre l’utile à l’agréable, un match de gala a été organisé par la commission d’organisation de réouverture du stade. Il a opposé l’équipe nationale U20 à l’équipe nationale U17. Cette rencontre a tourné à l’avantage des U20, qui ont étrillé leurs jeunes frères (4-0).

Mahamadou Traoré

