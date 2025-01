Supercoupe d’Espagne : le Barça humilie le Real Madrid et remporte le titre !

Qualifié après sa victoire contre l’Ahletic Bilbao (2-0), le FC Barcelone retrouvait son éternel rival en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid, victorieux de Majorque en demi-finale (3-0). Pour ce Clasico, au King Abdullah Sports City de Jeddah (Arabie saoudite), Carlo Ancelotti et Hansi Flick n’ont pas fait de surprise et les trios Raphinha-Lewandowski-Lamine Yamal et Vinicius Jr-Mbappé-Rodrygo étaient logiquement alignés pour ce choc mondial.

Et tout est allé très vite dans ce Clasico avec deux premiers arrêts de Courtois devant Lamine Yamal, puis Raphinha, à bout portant (2e et 4e). Mais quelques instants plus tard, Mbappé amorçait une contre-attaque et pouvait aller égaliser tout seul en éliminant tranquillement Balde (1-0, 5e). Un avantage de courte durée, puisque après une petite domination madrilène, un ballon dans la profondeur de Lewandowski trouvait Lamine Yamal, qui pouvait égaliser d’un exploit personnel (1-1, 22e).

Nouvelle humiliation pour le Real Madrid

Le Barça a ensuite repris toute la maîtrise du jeu et Camavinga était sanctionné pour une faute sur Gavi en pleine surface… de quoi permettre à Robert Lewandowski de donner l’avantage aux Blaugranas (2-1, 36e), avant que Raphinha, sur une longue transversale de Jules Koundé, faisait le break dans cette mi-temps animée (3-1, 39e). Et le supplice ne s’arrêtait pas là puisque Baldé, servi par Raphinha, pouvait porter le score à 4-1 (45e+10).

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec Rodrygo qui trouvait la transversale (47e). Et derrière, Raphinha se jouait encore de Tchouaméni pour humilier le Real Madrid (5-1, 48e). Le match s’est ensuite encore emballé après une sortie hasardeuse de Szczesny, qui a été expulsé en crochetant Tchouaméni (56e). Et derrière, Rodrygo trompait Peña d’un magnifique coup-franc (5-2, 60e). De quoi prévoir une fin de match folle, mais le Barça a tenu bon et s’est finalement imposé pour remporter sa 15e Supercoupe d’Espagne. Pas de troisième titre cette saison pour le Real Madrid au terme de ce match fou.

Pub. le 12/01/2025 22:05 – MAJ le 12/01/2025 22:16

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :