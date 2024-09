Terrain As 7-7 de Faladie-Sema : Deux mois de foot pour plus de 200 jeunes

Dimanche 8 septembre 2024, sur son terrain, l’Association sportive 7-7 a remporté la 2e édition du tournoi vacances foot, organisé par ladite association.

Pendant plus de deux mois, c’était du foot en fête pour plus de 200 jeunes footballeurs. Ils ont disputé le tournoi vacances foot et une ambiance avec divers cadeaux, traditionnel rendez-vous du tournoi. Selon les observateurs, le second tournoi du genre a répondu aux attentes et était un festival pour les enfants aux proportions épiques.

Le terrain AS 7-7 sous la conduite du coach Moumini Diallo et son équipe, était l’épicentre de l’effervescence du football chez les jeunes footballeurs talentueux du district de Bamako et environs.

“Durant la durée du tournoi, dès notre arrivée sur le terrain, nous sommes accueillis par l’hospitalité chaleureuse qui fait la renommée de ce tournoi. Le tournoi vacances foot de Faladié Sema est bien plus qu’un simple tournoi de football ; c’est une expérience inoubliable pour les jeunes athlètes et leurs familles”, avance un entraîneur d’une équipe participante.

Ce dimanche devant de nombreux fans du sport roi et des personnalités, les deux équipes en finale se sont livrées un beau duel et dans le fair-play. C’est l’équipe de Mario de Banankabougou qui ouvre le score dès la 12è, grâce à Amadou Bathily avant que les locaux de l’AS 7-7 n’utilisent par Souleymane Traoré à la 36e. Le score ne change pas à l’issue du temps réglementaire et il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Une séance de (5 tirs à 4) qui sourit aux jeunes de l’AS 7-7 de Faladié Séma qui inscrit leur nom au palmarès de ce trophée. Le vainqueur AS 7-7 succède ainsi à Mario qui a remporté l’édition inaugurale. Pour rappel, dans le match comptant pour la 3è place, disputé samedi 31 août, Waraba s’impose 1-0 devant Safi Foot.

Le vainqueur a reçu en plus du trophée et les médailles d’or, deux ballons, un jeu de maillot et une somme forfaitaire, contre le même cadeau sans le trophée mais des médailles d’argent pour le vaincu. Des médailles et cadeaux pour des invités et deux ballons pour chaque équipe participante au nombre de douze.

Le tournoi Vacances foot de l’AS 7-7, a pour objectif, de promouvoir l’éducation et la formation des jeunes à travers le sport, occuper sainement les jeunes de Bamako en général et en particulier de Faladié-Séma, les détourner d’activités préjudiciables, promouvoir l’entente et la solidarité par la rencontre des peuples, offrir par la même occasion aux populations des espaces de divertissements et de recréations.

Sarr

Correspondance particulière

(ils ont dit)

ILS ONT DIT :

Siré Diallo : (parrain du tournoi)

“Je remercie les jeunes du quartier qui m’ont choisi comme parrain. Lorsqu’ils m’ont sollicité, j’avoue que je suis très fier, ça me va droit au cœur et je suis très content. Depuis l’an passé, on a commencé ensemble, je suis parmi les premiers habitants de la Cité, et les deux équipes ont joué le jeu, du beau jeu. Je remercie toutes les personnes qui ont effectué le déplacement”

Abdoul Kassim Ibrahim Fomba : (ministre de la Jeunesse et des Sports, parrain de la finale)

“Une belle finale équilibrée où les jeunes ont laissé exploser leurs talents. Une excellente initiative qui se fait ici au niveau de Faladié avec les différents quartiers, certains clubs mais il faut reconnaître que c’est une activité nationale aujourd’hui. Aujourd’hui nous avons besoin d’un événement qui occupe nos jeunes. Je suis très heureux ici d’avoir le président de l’AJSM et le parrain d’associer son nom à un tel événement. Siré Diallo, est un ancien sportif de renommée qui a porté haut le drapeau national en sélection et en club avec le Stade malien. Vous savez, nous avons non seulement besoin des athlètes talentueux et nous avons également besoin des joueurs et des athlètes qui aiment leur patrie qui jouent pour leur pays et je pense que le Mali a besoin de sourire les Maliens. Ils ont besoin de sourire et le sport est là pour rassembler tous les Maliens. Nous avons besoin de divertir un peu toute la jeunesse pendant les vacances comme ce tournoi et je pense que le sport est l’un des événements qui rassemble cette jeunesse. J’aimerais en profiter pour remercier les organisateurs, les encourager davantage et leur dire que le département est ouvert à ce qu’on puisse réfléchir sur quelque chose d’envergure nationale”.

Propos recueillis par

Sarr

Commentaires via Facebook :