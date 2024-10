Le 29 Août dernier, Tom Saintfiet a été nommé à la tête de la sélection nationale du Mali, en remplacement à Eric Chelle, parti quelques mois plus tôt. Il s’agissait pour le technicien belge d’un retour en Afrique, un continent qu’il connaît si bien. Avant le Mali, il est passé à la tête de biens d’équipes nationales africaines notamment le Togo, la Gambie, la Namibie, l’Ethiopie, le Zimbabwe, le Malawi. Hormis les sélections nationales, l’homme de 51 ans a traîné sa bosse dans de nombreux Tanzanie, en Afrique du Sud ou encore en Côte d’Ivoire. Retour sur l’impressionnante carrière en Afrique pour le natif de Mol.

Tom Saintfiet, des débuts moyens avec l’équipe nationale du Mali

Peu après sa nomination à la tête des Aigles du Mali, Tom Saintfiet est très vite entré en scène. La première échéance, les premières journées des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Sous la houlette du belge, le Mali démarre timidement avec un match nul 1-1 contre le Mozambique. Quatre jours plus tard, le Mali gagne son premier match sous son nouveau sélectionneur. Opposé à Eswatini, l’unique but de Yves Bissouma donne la victoire à son équipe.

Lors de la trêve du mois d’Octobre 2024, le Mali avait un double rendez-vous très important contre la Guinée-Bissau. Tom Saintfiet et ses hommes ont assuré le service minimum à domicile en s’imposant 1-0. En terre bissau-guinéenne quelques jours plus tard, le Mali n’a pas fait mieux qu’un match nul 0-0. Le Mali pointe à la deuxième place du groupe I des qualifications avec 8 points, derrière le Mozambique avec le même nombre de points. La Guinée-Bissau 4 points, et Eswatini un point, ferment la marche de ce groupe. Le Mali, qui a une bonne cotes foot, est en bonne voie pour se qualifier même si l’équipe n’a pas l’air de vraiment convaincre.

Tom Saintfiet est désormais dans le bain de la sélection. Il reste certainement du temps pour créer des automatismes au sein de l’équipe, mais les débuts ne sont pas exécrables. Toutefois, au vu de la qualité de l’effectif malien, avec des joueurs comme Moussa Djenepo, Mohamed Camara, Abdoulaye Diaby, on est en droit de se dire que les Aigles peuvent mieux faire. Et le technicien belge doit en avoir déjà pris conscience. Les résultats doivent tomber assez vite, comme il a eu à le faire lors de son passage en Gambie. Il revient ainsi de revenir sur son parcours

Tom Saintfiet, un nom très connu sur le continent africain

Avant d’atterrir au Mali, Tom Saintfiet a connu une enrichissante expérience en Gambie. Arrivé en 2018, il a démissionné de son poste de sélectionneur en 2024, après l’élimination des Scorpions à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Tom Saintfiet a passé six années à ce poste. C’est de loin sa plus longue période à la tête d’une équipe de football. Sous sa houlette, la Gambie s’est qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Au Cameroun en 2021, l’équipe a atteint les quarts de finale de la compétition, en sortant des cadors d’Afrique sur son passage.

Jamais un sans deux. En 2023, la Gambie est de nouveau qualifiée pour la plus grande compétition de football d’Afrique. Mais les scorpions tombent dans une poule assez relevée, avec le champion en titre à l’époque, le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. La Gambie perd ses trois matchs de poule et Tom Saintfiet dépose le tablier. Malgré cette fausse note à la fin, il aura quand même insufflé un souffle positif à l’équipe fanion de la Gambie. Mais bien avant la Gambie ou maintenant le Mali, le belge a dirigé bien d’autres sélections africaines.

Tom Saintfiet, à 35 ans, est nommé sélectionneur de la Namibie en juillet 2008. Il y reste jusqu’en 2010 avant de quitter de commun accord avec la Fédération. Il ne reste pas longtemps au chômage. En septembre 2010, il est officialisé sélectionneur de l’équipe nationale du Zimbabwe. Il signe un contrat de quatre années et démarre en trombe par une victoire contre le Cap-Vert. Malheureusement, il ne parvient pas à obtenir son permis de travail et ne peut donc pas rester au pays. Il aménage au Botswana mais ne parvient jamais à obtenir le document.

Après une expérience dans le golfe, Tom Saintfiet revient en Afrique en 2011. Il prend les rênes de la sélection nationale éthiopienne. Mais après un match nul contre le Nigéria et une victoire contre Madagascar, il démissionne en Octobre 2011. Il connaît une courte expérience en tant que directeur technique du Nigéria entre mars et juillet 2012. Saintfiet dirige le Malawi pendant quelques matchs en 2013 par la suite. Il tire également une pige au Togo entre 2015 et 2016 avant de se poser en Gambie.

Tom Saintfiet, c’est aussi plusieurs clubs de football en Afrique

Tom Saintfiet a connu sa première expérience en Afrique en 2000 avec un club de Côte d’ivoire. Il signait pour Satellite d’Abidjan. Il y est resté quatre mois, mais cela ne se passe pas comme prévu. Il quitte très vite Abidjan pour l’Europe. En 2012, il reste quelques mois en Tanzanie. Il dirigeait notamment les Young Africans, l’un des plus grands clubs du pays. Deux ans plus tard, soit en 2014, Tom Saintfiet vend ses services en Afrique du Sud. Il dirigeait notamment Free State Stars, un club qui évoluait à l’époque dans l’élite.

En dehors de ces expériences sur le continent noir, Tom Saintfiet, ou le Globe-Trotteur, a entraîné aux quatre coins du monde. Il a commencé sa carrière d’entraîneur chez lui en Belgique. Il a ensuite connu des expériences aux Pays-Bas, aux Îles Féroé, en Allemagne, au Qatar, en Finlande, en Jordanie, au Yémen, au Bangladesh, à Trinité-et-Tobago, à Malte ou encore tout récemment aux Philippines. A seulement 51 ans, il fait partie des entraîneurs avec le plus de diversités dans le monde. Il est évident que quand il y a un nouveau challenge, peu importe où dans le monde, Saintfiet saute sur l’occasion.

Commentaires via Facebook :