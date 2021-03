Tournoi pour la Paix et la Cohésion sociale : le sacre de Gao et USFAS…et la victoire du Mali

Le tournoi pour la Paix et la Cohésion sociale s’est déroulé du 5 au 12 mars derniers à Gao. Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la compétition, placée cette année sous la haute présidence du vice-président de la Transition, Assimi Goïta, a regroupé les jeunes de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Bamako et l’Union sportive des forces armées et des sécurités (USFAS), comme invitée d’honneur, en football masculin et en basket-ball féminin. La délégation de Ménaka était également présente dans la cité des Askia, mais les jeunes de cette région n’ont participé que dans les épreuves traditionnelles.

Dans le tournoi de football, la finale a mis aux prises Gao et Tombouctou. Les deux formations se sont neutralisées pendant le temps règlementaire et aucune équipe n’a pu débloquer le tableau d’affichage. Les joueurs de la cité des Askia ont eu les nerfs solides pour s’imposer lors de la séance des tirs au but. Ils ont transformé 4 tirs contre 2 pour les joueurs de la cité de 333 Saints.

Vainqueur de la compétition, à domicile, Gao a empoché 1 million de francs CFA contre 800.000 francs CFA pour le finaliste Tombouctou, 400.000 francs CFA pour Mopti qui a battu Ségou (1-0) lors du match pour la 3è place.

Quant au Prix du fair-play, il est revenu à l’USFAS qui se console avec 200.000 francs CFA. Deux joueurs de l’équipe de Gao ont également été primés. L’arrière droit Fousseyni Sidibé, intraitable pendant le tournoi, et le gardien Ibrahim Maïga, auteur de plusieurs arrêts et qui n’a encaissé qu’un but, ont remporté respectivement les titres de Meilleur joueur et de Meilleur gardien tandis que le joueur de Tombouctou Handedew Djiteye a décroché le titre de Meilleur buteur de la compétition avec deux buts.

Au basket-ball féminin, l’Usfas a été sacrée et a empoché 1 million de francs CFA contre 800.000 francs CFA pour le finaliste, Bamako, 400.000 Francs pour le 3è Sikasso et 200.000 francs CFA pour le 4è Kidal.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a remercié la jeunesse de Gao pour sa mobilisation qui témoigne de son adhésion à l’esprit du tournoi et estimé que « Finalement, nous sommes tous vainqueurs car c’est le Mali qui gagne».

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :