Transfert : Djigui quitte le Stade malien pour la Tanzanie

Capitaine du Stade malien de Bamako, champion du Mali, l’international gardien de but des Aigles du Mali a déposé ses valises chez les Young Africans de Tanzanie. Le désormais ex-capitaine des Blancs de Bamako vient de signer son premier contrat professionnel.

Annoncé en Afrique du Sud pour la formation de Jomo Cosmos (2e division), Djigui Diarra a finalement signé un contrat de 2 saisons chez les Young Africans, vice-champions de Tanzanie. Absent des compétitions africaines de clubs, Young Africans aura pour objectif un challenge local pour le titre de champion et la conquête de la coupe nationale. C’est le plus grand challenge du club qui manquera de visibilité continentale et internationale. Malgré tout, cela ne semble pas démotiver l’international gardien des Aigles du Mali. « Je suis fier d’être vert jaune. Le meilleur endroit pour continuer à rêver ! Le meilleur club pour continuer à gagner ! Inchala Nous allons tout donner pour aller jusqu’au bout. Inchala le meilleur reste à venir », a déclaré Djigui sur son compte Twitter.

Le départ de Djigui Diarra du Stade malien de Bamako est une aubaine pour le gardien de Génération Foot (Sénégal), Mohamed Niaré, qui vient de s’engager avec le champion du Mali. C’est l’occasion pour le jeune Niaré, qui compte déjà une sélection en équipe nationale, de consolider ses chances avec les Blancs de Bamako, en Ligue africaine des Champions, et la sélection Séniors du Mali.

Alassane Cissouma

LIGUE DE BAMAKO

Guidars déchu de son titre de champion au profit de l’AFE

Après le désistement du champion de Bamako, Guidars FC, pour la phase de montée en Ligue 1, la Ligue régionale du district de Bamako a désigné AFE (Afrique Football Elite), 2e du classement, comme son représentant à la compétition.

L’information est tombée en début du week-end passé (vendredi) à la suite d’une réunion extraordinaire du bureau de la Ligue de Bamako. C’est finalement AFE qui a été choisi pour représenter la Ligue à la phase de montée qui démarre jeudi prochain. La Ligue explique son choix par le fait qu’AFE est le meilleur club au classement des 3 autres équipes. Avec 6 points au compteur, AFE devance FC Diarra (2points) et Africa Foot (1point).

Par ailleurs, la Ligue a déchu Guidars FC de son titre de champion et a renvoyé les dossiers devant les commissions discipline et d’éthique qui pourraient prendre des sanctions pécuniaire et même d’exclusion. C’est une mauvaise publicité pour Guidars FC qui pourrait tomber dans l’anonymat en risquant même la disparition.

Alassane CISSOUMA

