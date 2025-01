Au nom des fédérations sportives du Mali, nous rendons hommage à un homme qui incarne l’engagement, la passion et la détermination dans le développement du sport malien et africain. Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) depuis l’an 2000, consacre toute sa vie à la promotion des valeurs olympiques et à l’essor du sport, tant au Mali qu’à l’international.

Son parcours impressionnant témoigne de son dévouement et de son leadership. Ancien champion du Mali de judo dans la catégorie junior de 1977 à 1984, il a porté les couleurs du Mali lors des Jeux olympiques de Moscou en 1984.

Ce combattant de haut niveau, ceinture noire 7e dan, a su allier ses compétences athlétiques à une vision stratégique du sport en tant que dirigeant. Il a présidé la Fédération malienne de judo de 1997 à 2006, avant de devenir trésorier général puis président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) en 2000, où il a marqué de son empreinte chaque moment de son mandat.

Réélu le 6 juillet 2024, à l’unanimité des fédérations sportives membres, pour un 7e mandat consécutif, le président Habib Sissoko continue d’insuffler une dynamique positive et rassembleuse au sein du Cnosm. Sa vision globale de modernisation du sport au Mali repose sur la promotion des valeurs olympiques, à savoir l’excellence, le respect et l’amitié, ainsi que la transparence, la redevabilité et la responsabilité, des principes qui ont permis à notre Comité de se distinguer parmi les meilleurs en Afrique.

En plus de ses responsabilités nationales, Habib Sissoko a également occupé des postes de haut niveau à l’international. Vice-président puis Président de la Zone 2 de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), vice-président puis Président de l’Union africaine de judo, directeur du développement à la Fédération internationale de judo, il a contribué à faire rayonner le sport malien à l’échelle mondiale. Sa participation aux Jeux Olympiques de Sydney (Australie) en 2000, Athènes (Grèce) en 2004, Pékin (Chine) en 2008, Londres (Royaume Uni) en 2012, Rio de Janeiro (Brésil) en 2016, Tokyo (Japon) en 2020 et Paris (France) en 2024, ainsi que sa présence dans les grandes compétitions africaines, témoignent de son rôle clé dans la scène internationale du sport.

Sous son leadership, le CNOSM a instauré une gouvernance exemplaire, assurant à chaque fédération une subvention annuelle permettant la réalisation d’au moins deux activités majeures par an.

Cette gestion rigoureuse et transparente a permis d’accroître les capacités des fédérations et de renforcer la solidarité au sein du mouvement sportif malien.

En plus de ses réalisations professionnelles, Habib Sissoko est reconnu pour ses qualités humaines. Homme courtois, respectueux, sociable et accessible, il consacre une grande partie de son temps et de son énergie à soutenir les sportifs, les dirigeants sportifs et l’ensemble du mouvement olympique. Son souci constant de l’unité et de la stabilité du Cnosm fait de lui un leader respecté et admiré, tant sur le plan national qu’international.

Nous sommes fiers de l’avoir à la tête du Cnosm, et nous lui adressons nos sincères félicitations pour son élection à un 7e mandat, tout en lui renouvelant notre soutien indéfectible. Sous sa direction, nous sommes convaincus que le sport malien continuera de prospérer, d’évoluer et de faire rayonner nos couleurs à travers le monde.

En ce début d’année 2025, nous lui adressons nos vœux les plus chaleureux. Que cette nouvelle année lui apporte succès, santé et épanouissement personnel et professionnel. Nous lui souhaitons de continuer à guider avec sagesse, énergie et détermination le mouvement sportif malien vers de nouveaux sommets.

Nous tenons à souligner que l’engagement de Habib Sissoko est bien plus qu’un simple mandat, c’est un véritable service rendu au sport et à la jeunesse du Mali, dans le respect des valeurs olympiques.

Nous lui exprimons notre profonde gratitude et lui assurons notre détermination à collaborer, ensemble, pour le succès du sport malien et son rayonnement international. Que vive le sport malien, que vive le Comité national olympique et sportif du Mali sous la direction de son président Habib Sissoko !

Fait à Bamako, le 19 janvier 2025

Au nom des fédérations sportives du Mali

Le président de la Fédération malienne des échecs

Youssouf Maïga

Officier de l’Ordre national

Commentaires via Facebook :