Le président de la Zone II de l’Association des comités nationaux d’Afrique (ACNOA Zone II), M. Habib Sissoko (également président du Comité national olympique et sportif du Mali/CNOSM) vient de séjourner en République de Guinée Bissau du 21 au 23 juillet 2022.

Vendredi dernier (22 juillet 2022), le président Habib Sissoko a pris part à une cérémonie d’hommage au président sortant du CNO guinéen et de bienvenue à son successeur. Pour la circonstance, il s’est dit heureux de «porter le témoignage appuyé de la Zone II ACNOA». Et de poursuivre, «ce jour, nous honorons celui qui vous lègue un fabuleux héritage. Nous avons ainsi le bonheur de rendre hommage à Me Nabi Camara pour l’esprit de service et la disponibilité sans retenue».

Le président Sissoko a rappelé que le président sortant du CNO guinéen a communiqué au Mouvement olympique national et régional son «insondable esprit de solidarité… Nous ferons de cela le ferment de notre réussite sportive et le fondement de notre action». Il a salué en Me Nabi sa «culture de la passion et du rapprochement fraternel». Et, a promis Habib Sissoko, «nous saurons humblement nous rappeler tout cela et faire nôtres ces valeurs immortelles».

Le président de la Zone II ACNOA n’a pas non plus caché sa conviction que le nouveau président, Ben Daouda Nassoko, va tout mettre en œuvre pour garder «le cap» amorcé par son prédécesseur. Et cela «en raison de la vision jusqu’ici imprimée et en raison de la fidélité aux idéaux constamment exprimée de votre CNO».

«Le Travail et l’engagement patriotique ont constitué la force du progrès que vous avez connu. Aujourd’hui, on vous assigne une mission historique. J’ose exprimer, avec assurance, l’espoir que vous la réussirez avec votre équipe», a souhaité Habib en assurant la nouvelle équipe du soutien constant de l’ACNOA Zone II.

«Nous partageons la même conviction. Ensemble les CNO de la Zone 2 ACNOA continueront à comparer leurs expériences. Ensemble ils uniront leurs efforts par l’élaboration et la conduite de fructueux programmes d’échanges et de coopération… Ensemble, nous continuerons à meubler la vie olympique et sportive dans notre espace sous régional», a assuré Habib Sissoko.

Pour ce déplacement, le président Habib Sissoko était accompagné de Seydina Oumar Diagne, Secrétaire général de la zone II de l’ACNOA, à qui il a adressé «une mention particulière» tout en lui témoignant sa satisfaction pour «ses efforts à affiner la gouvernance de notre zone» !

Alphaly

