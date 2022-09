Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont des moyens indispensables pour connecter les individus partout à travers le monde. Au Mali, le réseau social a été révélé à partir des années 2004-2006. À cette époque, peu de personnes l’utilisaient encore. On utilisait en son temps 1,2,3 Love et MSN. C’est à partir de 2006 à 2007 que Facebook a commencé à faire son succès dans notre société. Son apogée a coïncidé avec l’évolution frénétique des nouvelles technologiques. Pendant ce temps, seuls quelques internautes maliens s’y aventuraient en se connectant via l’ordinateur. Ainsi, l’arrivée des téléphones portables avec le système Android a provoqué l’explosion de l’utilisation des réseaux sociaux. Comme une drogue, ils sont aujourd’hui consommés par beaucoup de Maliens de différentes tranches d’âge et dans le milieu urbain comme rural. La population malienne a pris le goût des réseaux sociaux tels que Facebook, Tik tok, Instagram… Qu’est ce qui explique cette utilisation massive des réseaux sociaux ? Les utilisateurs se construisent-ils un monde imaginaire et d’évasion des soucis via les réseaux sociaux ? Les réseaux sont-ils devenus un centre de business ? Voilà autant de questions que l’on peut se poser aujourd’hui.

Nous constatons que l’utilisation de ces outils technologiques est devenue un mal nécessaire car cela est à la fois inévitable et effrayant. Pour recueillir des informations sur ce sujet, nous avons demandé les avis de certaines personnes. Selon Monsieur Salif SANOGO promoteur de l’entreprise SSI (Sanogo Services Informatique) : 《les réseaux sociaux ont plus d’avantages que d’inconvénients. Ils créent de l’emploi, aident les entreprises à faire leurs promotions, facilite la mondialisation dans toutes ses dimensions et approfondissent la connaissance de la population. C’est le moyen le plus rapide pour informer et sensibiliser la population et aussi un moyen de faire la pression sur le régime en pouvoir pour la bonne gouvernance.》.

Nous avons abordé le sujet avec une dame portant le nom Haby KAMIA, personnel de la Société Firefly Services. 《La mauvaise utilisation peut détériorer nos cultures. Certains utilisateurs complexés, véhiculent une mauvaise image de notre société à travers des styles vestimentaires indécents. La diffamation est aujourd’hui au centre de l’utilisation de ces outils; ce qui peut conduire à la prison en cas de plaintes. Les réseaux sociaux entraînent des dégâts chez les jeunes. Les mineurs ont adopté des mauvais comportements comme le port des tenues indécentes, la consommation de la drogue et même la prostitution à cause des réseaux sociaux. Aussi, son utilisation abusif cause la perte de temps pour certaines personnes travaillant dans les services publics et privés. Et cela déstabilise le fonctionnement de la société.》, a-t- elle déclaré.

Les réseaux sociaux marquent aujourd’hui notre vie quotidienne. Ils sont à la fois bons et mauvais car tout dépend des objectifs de l’utilisateur.

Ibrahime KANE dit Baboura

