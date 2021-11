Abonnés d’orange Mali, en cas d’erreur dans l’envoi des unités à une tierce personne, le service client « 7400 », ne pourra défendre vos droits. Vous serez abandonné à votre triste sort.

Mercredi 17 novembre 2021, aux environs de 18 heures, par inadvertance, j’ai effectué un transfert de 5 000 F CFA de crédit vers le numéro orange 7302… , déduit de mon compte principal. La seconde qui a suivie l’action, quand je me suis rendu compte de mon erreur, sans aucune forme de procès, j’ai aussitôt composé le service client de Orange Mali « 7400 » afin qu’il me restitue mon dû. Au bout du fil de la ligne, un monsieur à priori gentil de par sa manière d’accueillir. Je lui expose mon problème. Après plus de 3 minutes d’ententes au bout du fil, l’agent prestataire me fait savoir qu’il a effectivement vérifié et que j’ai bien transféré 5000 F CFA au numéro indiqué. L’espoir d’être en possession de mon crédit s’est vite transformé en un cauchemar. Mon interlocuteur me fait savoir qu’après qu’il eu joint le détenteur du numéro : 7302…, ce dernier n’a pas voulu qu’il lui reprenne les 5000 F de crédit reçu, arguant que le téléphone ne lui appartient pas.

Etonné, j’ai demandé à savoir à quoi m’en tenir. Quelle a été ma surprise d’entendre que je dois me mettre en contact avec l’intéressé et de trouver un terrain d’entente. Il rajoute qu’il ne peut le faire sans le consentement de l’intéressé. Ebahi, je lui demande si c’est comme que leur service procède en cas d’erreur dans les opérations. Perplexe dans sa réponse, je reviens à la charge en lui disant qu’il leur revient de faire en sorte qu’on soit mis dans nos droits et que si ce n’est pas le cas, c’est tout simplement « un vol organisé entre Orange », j’allais dire le service « 7400 » et celui qui reçoit le crédit. Enervé par ses réponses, je lui raccroche.

Voulant coûte que coûte être mis dans mes droits, je compose le numéro 73… là, c’est une dame qui répond après plusieurs tentatives. Je l’explique mon problème. Elle dit n’avoir pas été contacté par aucun agent du service client sur le transfert de 5000F. Elle me demande de lui donner le temps de vérifier. Quelques minutes après, elle promet de me reverser ses unités. Chose qui fut faite.

L’interrogation est de savoir pourquoi le service 7400 se débine quand il s’agit de soulager ses clients ? Doit-il laisser les clients chercher des solutions à leurs problèmes en cas d’erreur ?

Que vaut une société de téléphonie si son service d’appel laisse ou abandonne ses clients au moment où on a plus besoin de lui ?

A.S.

