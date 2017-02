Welcome! Log into your account

Autre facilité pour mettre hors d’état de nuire les forces obscurantistes, dans la zone de Douentza, frontalière avec le Burkina, il est possible de gérer la menace qui guette le centre du pays. La présidence IBK sera aussi celle d’une période texte pour matérialiser les bonnes intentions des pays du G5-Sahel. Et c’est là où il doit avoir toutes les cartes en main pour faire bouger les lignes.

C’est une nouvelle approche qui a le mérite de faire partager le renseignement et de mener des opérations communes pour détruire les sanctuaires du terrorisme. Par exemple, dans la forêt du Ouagadou, réputée être un nid de terroristes, la Mauritanie et le Mali pourraient conjointement de traquer les groupes terroristes. Idem à la frontière Mali-Niger où sont déjà opérationnelles les forces nigériens évoluant au compte de la Minusma.

Au cours de son mandat de président en exercice du G5-Sahel, Ibrahim Boubacar Kéita devra également imprimer son leadership aux autres pays et redonner à l’instance ses lettres de noblesse. Mais, que pourrait faire un président d’un pays de plus en plus miné par les actes terroristes ? C’est là que la mission d’IBK parait délicate.

