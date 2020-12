La ministre de la Santé et des Affaires sociales Dr Fanta Siby a réceptionné, ce jeudi 24 décembre, au Centre de Santé Communautaire(CSCom) de Yirimadio, un lot de matériel médical d’une valeur de 1 milliard FCFA offert par Muso, une ONG internationale dont la mission est d’éliminer les décès évitables dus à la pauvreté.

5 472 000 masques chirurgicaux destinés aux médecins ; 50 extracteurs d'oxygène ; 50 oxymètres de pouls ; 31 appareils analyseurs de la qualité de l'oxygène ; 50 mannequins pour la formation, 10 000 lunettes nasales pour enfants et adultes et 23 000 visières pour les CSCom et les Associations de Santé communautaires. Tel est le lot de matériel réceptionné par la ministre de la Santé. Un don qui consolide, la relation décennale entre Muso et le ministère de la Santé.

Dès l’apparition des premiers cas de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, Muso, a affirmé Djoumé Diakité, Directeur-pays, s’est engagée à soutenir le plan national de riposte contre la pandémie. Ainsi, l’ONG a organisé : la formation et la prise en charge d’agents traceurs et de suivi des personnes-contact dans les districts affectés ; la formation des prestataires cliniques sur la prévention et le contrôle de l’infection au coronavirus.

« Une marque de soutien au gouvernement ». C’est en ces termes que la ministre de la Santé a salué la donation. En présentant ses vœux de Nouvel An au Directeur-pays de Muso, Dr Fanta Siby a assuré que la couverture maladie universelle de santé ne saurait être une réalité sans l’apport des partenaires.

