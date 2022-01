Le mardi 25 janvier 2022, l’Etat-major de la Garde Nationale a abrité l’assemblée générale extraordinaire de la Mutuelle de la Garde Nationale (MUGARDE). C’était sous l’égide du Président sortant du Conseil d’Administration, le Colonel Sadio Camara, actuel ministre de la Défense et des Anciens Combattants, qui avait à ses côtés, le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le General de Brigade Elisée Jean Dao.

Cette assemblée générale extraordinaire de la MUGARDE a réuni autour de son Président sortant, le Colonel Sadio Camara et du Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le General de Brigade Elisée Jean Dao, tous les délégués mutualistes du corps de la garde nationale, venus des régions et du district de Bamako.

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de l’examen du rapport financier, du rapport sur la situation financière de la Commission de contrôle, de la mise en place d’un trésorier général.

Dans son allocution, le Président sortant du Conseil d’Administration de la MUGARDE, le Colonel Sadio Camara, a tenu à remercier tous les mutualistes pour avoir facilité la mise en œuvre des différentes décisions prises en assemblée générale et particulièrement le Vice-président, pour tous les efforts entrepris pour la bonne gestion de la Mutuelle. Occasion pour le ministre Camara de revenir sur les missions du Conseil d’Administration de la MUGARDE. Qui est, selon lui, dans une certaine mesure, la sentinelle des préoccupations des mutualistes. C’est pourquoi, cette instance, dira-t-il, à un véritable rôle à jouer dans l’avenir de la MUGARDE.

« Vous avez eu, au cours des précédents travaux, à vous prononcer sur certaines grandes décisions de la Mutuelle, comme l’augmentation des prestations. Précédée d’étude de faisabilité ayant permis de faire le bon choix en minimisant les risques. Nous vous en remercions », a déclaré le Colonel Camara. En sa qualité de Président sortant du CA de la Mugarde, il a donné toutes les assurances sur le fait que les prestations de départ à la retraite, celles dévolues aux ayants droits des mutualistes rappelés à Dieu ne souffrent d’aucun retard. Et d’ajouter qu’ils peuvent être toujours fiers de leur MUGARDE.

Pour sa part, le General de la Brigade Elisée Jean Dao, après avoir souhaité la bienvenue aux mutualistes a déclaré que leur présence à cette Assemblée générale, témoigne de l’intérêt qu’ils portent à la solidarité sous toutes ses formes et à la solidarité agissante. C’est pourquoi, dit-il, le commandement de la Garde Nationale du Mali ne peut, elle aussi, qu’accorder une importance particulière à la réussite de cette assemblée générale de la MUGARDE.

En guise de rappel, le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale a indiqué que la MUGARDE a été créée le 1er janvier 1992 pour renforcer l’élan d’entraide et de solidarité entre ses adhérents. Ainsi, dit-il, la rencontre de ce 25 janvier 2022 cadre parfaitement avec la nécessité de continuer à redynamiser l’élan de solidarité créé par les devanciers il y a de cela 30 ans. C’est pourquoi, dira-t-il, cette assemblée générale doit permettre non seulement de faire le bilan des activités passées, mais aussi de recueillir les avis et suggestions afin d’améliorer les insuffisances constatées. Dans la même veine, cette assemblée procèdera, a dit CEM GN, au renouvellement partiel du bureau. C’est-à-dire, élire et installer un nouveau président (l’actuel ayant été appelé à d’autres fonctions) et un Trésorier (l’occupant antérieur, après de loyaux et dignes services rendus à la nation vient de faire valoir ses droits à la retraite). D’après lui, la MUGARDE est une organisation totalement indépendante du commandement de la Garde Nationale, vis-à-vis duquel, elle n’a aucun lien de subordination. Et d’ajouter que cette mutuelle se porte à merveille. « C’est pourquoi vous devez travailler avec délicatesse pour lui assurer une trajectoire des plus souhaitables », a-t-il suggéré. Avant de conclure son intervention, le Général Dao a tenu à féliciter chaleureusement le Président sortant (actuellement ministre de la Défense et des Anciens Combattants), qui en toute sagesse à estimer devoir passer la main. De même qu’au trésorier, qui a mouillé le maillot.

A la fin de cette assise statutaire de la MUGARDE, c’est le Commandant Alhousseni Ba qui été élu Président du Conseil d’Administration de la MUGARDE et le Capitaine Balla Keita comme Trésorier General.

Dans son allocution, le nouveau Président du Conseil d’Administration, le Commandant Alhousseni Ba après avoir remercié tous les délégués d’avoir placé leur confiance en sa personne, a promis d’honorer cette confiance à travers les bonnes orientations des acquis et des jalons qui ont été posés par ses prédécesseurs. Et de tenir à remercier le Président sortant qui n’a ménagé aucun effort pour que la MUGARDE se porte bien.

Adama Tounkara

