DEF 2024 : le prytanée militaire de Kati tient son examen blanc

A trois semaines du début des évaluations du Diplôme d’Etude Fondamental (DEF), le prytanée militaire de la ville garnison de Kati a entamé, hier lundi, son examen blanc. C’est le complexe scolaire Abel Ouattara qui a été retenu pour abriter les épreuves de cette année.

Les épreuves de cet examen blanc du prytanée militaire de Kati délocalisées dans le complexe scolaire Abel Ouattara ont commencé par la montée des couleurs nationales. Une partie qui réunit les officiers du prytanée militaire, du promoteur du complexe scolaire et le Directeur du Centre d’Aménagement Pédagogique de Kati. Le promoteur du complexe, Ouattara Palm Lampo Frédéric Joseph, s’est réjoui du choix de son école pour abriter les épreuves de l’édition de cette année. Il a loué la qualité de son école qui, selon lui, est un site idéal pour abriter les évaluations similaires. Dans la foulée, il a félicité l’encadrement du prytanée militaire Kati pour sa détermination et son engagement *ferme et sans faille ainsi que les efforts multiformes et indéfectibles déployés pour la tenue de cet examen. Lequel, selon lui, permettra de connaître le niveau des élèves, rehausser leur niveau et de les aguerrir en attendant les épreuves nationales du diplôme d’étude fondamental. Enfin, il a prodigué des conseils aux candidats au DEF en les exhortant à être assidu au travail et d’être des modèles pour leurs familles et le pays.

Le Directeur adjoint du prytanée militaire de Kati, Seydou Sogoba, va plus loin en inscrivant la tenue de cet examen blanc à l’endroit des futurs officiers de l’armée malienne dans le cadre de l’éveil des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel. « L’éducation est l’une des clés de l’émergence de notre alliance. Le développement passera par l’éducation et la formation des futures générations », a déclaré le Colonel Sogoba, ajoutant que la délocalisation de l’examen blanc vise à changement d’environ de travail avant la phase officielle des épreuves du DEF. Pour sa part, le Directeur du Centre d’Aménagement Pédagogique de Kati, Boubacar Singaré a félicité le prytanée militaire pour la pérennisation de cet examen blanc. Selon lui, c’est l’occasion idéale pour les élèves de se parfaire et de rehausser leur niveau avant l’examen national. Les élèves du prytanée militaire passent ces évaluations avant l’examen principal avec les élèves de la 9ème du complexe scolaire Abel Ouattara.

