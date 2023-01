Défense et sécurité : De nouveaux équipements pour l’armée de l’air

Le président de la transition, chef de l’Etat, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, a remis un important lot d’avions de chasse et d’hélicoptères au chef d’état-major de l’armée de l’air, le général de Brigade Aliou Boi Diarra, à la veille du 62ème anniversaire de la fête de l’armée malienne.

Le lot était composé d’avions de chasse et d’appui feu de type Soukhoï 25, d’avions d’attaque et d’entraînement avancé de type Albatros L39 et d’hélicoptères de combat Mi-8. C’était en présence du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, des chefs d’état-major et directeurs de services des armées et de l’ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko.

« Ces les nouveaux aéronefs, de conception russe, réceptionnés sont adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique du Mali. Je suis le plus heureux des chefs d’état-major », s’est réjoui le chef d’état-major général de l’Armée de l’air.

Pour lui, la cérémonie d’aujourd’hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n’exposerons ici qu’une partie, le reste étant bien-sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie », a déclaré le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali.

Il pense que les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveau debout et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires, n’en déplaise aux nostalgiques d’un ordre révolu qui voulaient que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d’éternel assisté.

« La volonté de moderniser et d’équiper notre armée n’est pas uniquement liée à la crise sécuritaire. Mais elle répond avant tout à un besoin fondamental, sans lequel aucune entreprise initiée par le Mali ne saurait prétendre au succès. Assurer la sécurité de sa population n’est pas un luxe, mais une nécessitée », martèle le ministre de la Défense.

Adama DAO

