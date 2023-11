Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de baptême de la 18e promotion des élèves commissaires de police vendredi dernier (27 octobre 2023) à l’École nationale de Police «Amadou Touré dit Ghandi».

Cette nouvelle promotion des Commissaires de police porte désormais le nom de feu Inspecteur Général Alioune Badra Diamouténé témoignant ainsi de sa constance, de son assiduité et de sa détermination dans l’instruction. Ils sont au total 232 nouveaux commissaires, dont 34 personnels féminins, à avoir relevé le défi de sept mois de formation pour mériter d’être propulsés à la tête de nouvelles unités de commandement. Lors de la cérémonie, les nouveaux commissaires ont reçu leurs épaulettes et leur sabre, «symbole du commandement et de la galanterie» des officiers. Avec une moyenne de 15,10/20, le Commissaire Soungalo Oumar Diarra s’est distingué Major de la promotion.

Le serment prêté contient en substance l’engagement des promus, face au drapeau national et au Chef de l’Etat, à respecter et à faire respecter les lois, à préserver l’image de la police nationale, à servir avec loyauté et dévouement la nation, à servir les intérêts des citoyens et à n’utiliser, enfin, la force que pour le service de la nation.

Dans une interview accordée à la presse à la fin de la cérémonie, le chef de l’Etat a rappelé que c’est la première promotion des élèves commissaires après le processus de militarisation de la police, «une demande exprimée par le peuple malien lors des Assises nationales de la refondation en décembre 2021». Le Colonel Assimi Goïta a invité les nouveaux promus à prendre conscience de leurs responsabilités et à assumer leur part de leadership dans la gestion de la sécurité du pays. Il les a encouragés à incarner les mêmes valeurs que leur parrain, feu l’Inspecteur Général Alioune Badara Diamouténé. Une minute de silence a été observée lors de cette cérémonie à la mémoire de toutes les victimes d’actes criminels et barbares, soulignant ainsi l’importance accordée à la lutte contre la criminalité et au maintien de la paix et de la sécurité dans le pays.

Hamady Tamba

