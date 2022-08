Les autorités maliennes apprécient le soutien de Moscou pour l’amélioration de la situation sécuritaire, politique et économique dans le pays et considèrent la Russie comment un partenaire fiable et sincère. Le ministre malien de la Défense a fait cette déclaration lors de la 20e Conférence sur la sécurité internationale à Moscou.

Le gouvernement du Mali et le peuple malien sont reconnaissants à la Russie pour le soutien accordé afin de renforcer la souveraineté du pays et de normaliser la vie de ses citoyens, a déclaré ce mardi 16 août le ministre malien de la Défense Sadio Camara, lors de la Xe Conférence sur la sécurité internationale à Moscou.

“Le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté à ses côtés. Le bilan du partenariat renforcé russo-malien est éloquent! Malgré l’embargo le Mali a acquis en quelques mois d’avantage des moyens militaires que pendant ces 30 dernières années”, s’est félicité le chef de la Défense.

Le ministre a fait savoir que l’assistance russe avait permis au gouvernement malien de se concentrer sur les problèmes sécuritaires, ainsi que d’assurer le “retour progressif des administrations et des services sociaux de base au plus près des citoyens”.

“Il y a encore lieu de féliciter le peuple russe et de lui témoigner la reconnaissance du peuple malien, car la Fédération de Russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité à l’égard du Mali […]. Fortes du soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, les autorités de la transition ont impulsé une dynamique totalement nouvelle s’appuyant sur des succès militaires, qui ont surpris beaucoup d’observateurs”, a-t-il dit.

M.Camara a souligné que les liens avec la Russie trouvent leurs origines à l’époque soviétique, l’URSS ayant “accompagné la République du Mali depuis les premières heures de son indépendance”.

Sécurité en Afrique et au Sahel

Parlant des défis de la sécurité en Afrique, Sadio Camara a mis en avant que des “acteurs extérieurs” continuaient de s’ingérer dans les affaires intérieures des pays africains, “imposant leurs agenda au détriment des peuples” du continent.

Au Sahel, le “terrorisme importé” a provoqué une forte crise sécuritaire. À un moment donné le Mali ne contrôlait plus deux tiers de son territoire national, a indiqué le ministre.

À l’heure où plusieurs missions internationales déployées par les pays européens comme la France n’ont pas abouti, l’aide de la Russie dans la résolution des problèmes sécuritaires au Sahel est pertinente et précieuse, a constaté le ministre malien.

