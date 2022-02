Né un 12 juin 1972, le colonel de l’Armée de terre, Joseph Coulibaly, un militaire de très bonne facture doté d’une très riche carrière administrative, est désormais le directeur des Finances et du Matériel (DFM) du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ainsi, nous avons décidé de faire un focus sur le parcours très riche de cet officier supérieur de l’Armée malienne.

Après avoir décroché son Baccalauréat en 1990 dans la série Sciences humaines, le colonel de l’Armée de terre Joseph Coulibaly a signé son entrée à la prestigieuse Ecole militaire d’administration (EMA). Ainsi, à l’issue de sa formation à l’EMA en 1994, il s’est envolé vers le Sénégal précisément pour intégrer le Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag) à Dakar où il a décroché en 1998 une licence en Comptabilité.

Deux ans après, soit en 2000, il a obtenu son Bachelor en Business administration de l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar. Avant de décrocher, en 2009, son Master en business administration (MBA) à l’American Intercontinental University (AIU), cette fois-ci, à Atlanta aux Etats unis d’Amérique (USA).

En 2016, le colonel Joseph Coulibaly a obtenu son Master en Défense et politique internationale (MDIP) à Accra au Ghana. Et depuis 2019, il est détenteur d’un Master en Sciences sociales, Sécurité et Développement de Bangladesh university of professionals (BUP).

En ce qui concerne ses diplômes militaires, il a obtenu, entre autres, en décembre 2019, le Diplôme militaire supérieur de second degré (EMS2) de l’Eole de Guerre au National Defence College (NDC) de Bangladesh ; en septembre 2016, le Diplôme du Cours d’Etat-Major de l’Ecole d’Etat-major d’Accra au Ghana ; en septembre 1994, le Diplôme de l’Ecole militaire interarmes (EMIA) de Koulikoro et de l’Ecole militaire d’administration.

Notons que le colonel Joseph Coulibaly a obtenu plusieurs certificats, notamment le Certificat en leadership stratégique de l’Académie de Défense du Royaume-Uni (mars 2019), le Certificat en Management de Défense dans un contexte global de l’Académie de Défense du Royaume-Uni (juin 2019), le Certificat de participation à la conférence sur la prolifération et le financement terroriste des armes légères en Afrique de l’Ouest (décembre 2017), le Diplôme de staff course for africa au Collège de Défense en Hollande au Pays Bas (juin 2017), le Certificat sur la protection des enfants en zone de conflits en Nairobi au Kenya (février 2017), le Certificat du cours supérieur Militaire du Ghana (aout 2016), le Certificat en Gestion de Conflit et de Crise du Ghana (juillet 2016), le Certificat en Management de Défense du Ghana (juin 2016). Il a également, à son actif, plusieurs ouvrages personnels, entre autres : “La rébellion Touarègue : l’évaluation des différents accords de paix de 1990-2015 (paru en 2016)” et “Les challenges de la diplomatie coercive en Afrique : les interventions de la Cédéao et de UA en Gambie et au Burundi (paru 2019)”. Aussi, il est coauteur dans plusieurs ouvrages: “Les domaines de coopération entre le Ghana et le Mozambique dans la lutte contre les crimes transnationaux (2016)”, “La stratégie de lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée (2017) “, “La stratégie de lutte contre l’économie noire au Bangladesh (2019)”, “La contribution des énergies renouvelables dans la consolidation de la paix (2019)”, “La stratégie de développement durable du Bangladesh (2019)”.

Au titre des décorations, il a été décoré Chevalier de l’ordre national du Mali (2021), Mérite nationale avec effigie abeille, Mérite militaire et Commémoration de la campagne.

Le colonel Joseph Coulibaly est un polyglotte car il parle l’Anglais, le Français, le Bamanankan. Il a des notions en Allemand.

Bon vent Mon Colonel !

Boubacar PAÏTAO

