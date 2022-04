La montée en puissance des Forces Armées Maliennes va de pair avec le renforcement des capacités opérationnelles. Conscientes que l’un ne peut aller sans l’autre, les hautes autorités de la transition s’attèlent au quotidien pour relever l’énorme défi de doter l’armée malienne d’équipements militaires. C’est ainsi que l’Armée a reçu, de la part de la Russie, deux hélicoptères de combat de type MI-24P, des radars de 4ème génération et d’autres équipements de combat. La réception de ces nouveaux équipements de pointe en provenance de la Russie a été faite, hier, lundi 18 avril 2022 par le Chef d’État-major général des armées, le Général de division Oumar Diarra.

Le partenariat militaire entre le Mali et la République fédérale de Russie continue de produire des résultats sur le plan de l’équipement en outil de guerre. Les deux pays entendent dynamiser leurs efforts pour le succès de notre armée dans la lutte contre le terrorisme sur le sol malien. C’est dans cet ordre d’idées que de nouveaux équipements de pointe en provenance de la Russie ont été réceptionnés à l’aéroport international Président Modibo Keita. Le lot en question comporte 2 hélicoptères de combat de type MI-24P, des radars de 4ème génération et d’autres équipements de combat.

En compagnie de plusieurs chefs militaires, le Chef d’État-major Général des armées, le général de division Oumar Diarra, a réceptionné ce lot au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants. « Nous recevons ce deuxième lot d’équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la défense et des anciens combattants. C’est la manifestation d’un partenariat très fructueux avec l’État Russe. C’est aussi la manifestation d’une volonté politique très forte d’équiper l’armée malienne en moyens conséquents pour qu’elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l’intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire national », a laissé entendre le Général de Division Oumar Diarra, sur place.

Rappelons que ces nouveaux équipements viennent s’ajouter aux deux hélicoptères et un radar de dernière génération, qui ont été réceptionnés, le mercredi 30 mars 2022 par le Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

Sidiki Dembélé

