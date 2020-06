Exactions attribuées aux FAMa : L’état-major apporte des éclairages

Rassurer l’opinion publique nationale et internationale sur la détermination des Forces armées maliennes (FAMa) à protéger les personnes et leurs biens et celle du commandement militaire à faire la lumière sur les incidents survenus du 3 au 6 juin à Niangassadiou, Binedama et Massabougou dans les Régions de Ségou et Mopti. Tels étaient les principaux objectifs d’un point de presse essentiellement animé par le directeur de l’information et des relations publiques des Armées, colonel-major Diarran Koné, vendredi dernier dans les locaux de la DIRPA. Il était accompagné du sous-chef d’état-major chargé des opérations à l’état-major général des armées, le colonel-major Yacouba Sanogo et du conseiller juridique auprès du chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le magistrat-colonel Patrice Dembélé.

Ces exactions mettant en cause trois détachements FAMa du Théâtre centre de l’opération Maliko circulent sur les réseaux sociaux. Dès l’annonce des allégations, précisent les conférenciers, le commandement a fait suspendre les opérations qui étaient en cours dans les zones concernées. Selon le magistrat-colonel Patrice Dembélé, en dépit des armes et munitions récupérées dans les localités citées respectivement, les unités en cause ont été immédiatement rappelées et leurs responsables convoqués pour être entendus. Il leur a été aussi instruit de produire leur rapport circonstancié.

Le 6 juin 2020, a rappelé le conseiller juridique du CEMGA, le commandant du Théâtre centre a instruit les commandants des légions de gendarmerie de Mopti et de Ségou l’ouverture d’une enquête sur les faits intervenus dans leurs zones de compétence respectives.

