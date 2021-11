D’un coût de plus de trente six milliards de FCFA, financés sur budget national, ces nouveaux appareils permettront désormais à l’Armée de l’Air d’assurer l’appui feu au profit des forces terrestres et les missions humanitaires

L’Armée de l’Air a reçu quatre nouveaux hélicoptères de manœuvre MI-171. La cérémonie de remise officielle des clés de ces appareils s’est déroulée le vendredi 26 novembre 2021, à la Base aérienne 101 de Sénou. Elle était présidée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. C’était en presence du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maîga, des membres du Gouvernement, du CNT, des autorités militaires et civiles ainsi que l’ambassadeur de la Russie au Mali. D’un coût de plus de trente six milliards de FCFA, financés sur budget national, ces nouveaux appareils permettront désormais à l’Armée de l’Air d’assurer l’appui feu au profit des forces terrestres et les missions humanitaires. Le contrat a été signé en décembre 2020.

Le chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEM-AA), le colonel Aliou Boi Diarra a déclaré qu’il est aujourd’hui le chef d’Etat-major le plus heureux du Mali. Il a indiqué que le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta est arrivé à la Base Aérienne 101 de Sénou avec à ses côtés un détachement des Forces spéciales à bord d’un des nouveaux hélicoptères MI-171.

Selon le CEM-AA, cette participation au vol tactique est un symbole illustratif des capacités supplémentaires qui viennent d’être données aux FAMa, pour rayonner sur l’ensemble du territoire. Le colonel Aliou Boi a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont donné leurs vies pour la sécurité du pays. Il a souligné que la mobilisation impressionnante des membres du Gouvernement, pour assister à cette remise officielle de ces nouveaux hélicoptères de manœuvre MI-171 aux FAMa, est une nouvelle preuve de l’importance que les plus hautes autorités de la Transition accordent à l’équipement des FAMa.

Le CEM-AA a également décliné la vision de l’Armée à l’horizon 2025. Il s’agit de construire une armée professionnelle et bien organisée avec des femmes et des hommes compétents et dévoués, élaborer un plan d’équipement cohérent et une préparation opérationnelle digne. Il a noté que le MI-171 est un système d’arme impressionnant, polyvalent, rustique, efficace et adapté à nos besoins, avant d’ajouter que ces hélicoptères amélioreront à coup sûr la liberté d’action de l’aviation et sa capacité à accéder aux domaines aériens et terrestres en tout point du territoire.

Le colonel Aliou Boi a rappelé que ces appareils ont fait leur baptême de feu sur le théâtre des opérations, le lundi 1er novembre 2021, en participant à la libération des ex-otages chinois.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a déclaré que notre pays traverse une période critique de son histoire. Selon lui, l’aggravation et la propagation, de la tension et de la menace sécuritaire, conjuguées aux pressions internes et externes, placent le Mali à la croisée des chemins. Et de déclarer que nous devons nous redresser pour remonter la pente et redonner à la Nation toute sa gloire. Il a invité les maliens à s’unir autour de l’essentiel pour stopper la barbarie et l’obscurantisme.

Le ministre Sadio Camara a indiqué que le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire constitue le premier axe du Plan d’Action du Gouvernement, présenté par le Premier ministre et validé par le Conseil National de la Transition. Il a souligné que le Chef suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta a manifesté sa volonté constante pour le renforcement des capacités des FAMa, l’amélioration des conditions de vie et de travail et le réarmement moral de la troupe. Le MDAC a également remercié la Russie pour son sérieux dans le contrat et a rassuré qu’il veillera personnellement au bon usage de ces appareils. Les messages d’encouragement des populations à son armée prouvent qu’elles pensent aux FAMa, s’est-il félicité.

DIALLO avec FAMa

Commentaires via Facebook :