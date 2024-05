Forces armées maliennes : Bilan fructueux

A l’occasion de la traditionnelle conférence de presse mensuelle, le directeur de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a déclaré que le bilan des deux derniers mois a été fructueux. Le colonel-major Souleymane Dembélé a annoncé la neutralisation d’un chef terroriste, activement recherché, en plus d’autres prouesses réalisées par les FAMa.

A la Dirpa, il est de tradition de faire le point, chaque fin de mois, sur la situation sécuritaire du pays. Cela, dit-on, afin de donner la bonne et vraie information à l’opinion nationale et internationale et couper court à la désinformation ainsi qu’à la manipulation de l’information par d’autres sources d’information.

Alors que la fin du mois de mars a coïncidé avec le ramadan, son bilan a été, de ce fait, comptabilisé avec celui du mois d’avril. De ces deux bilans, il ressort que les Forces armées maliennes ont réalisé des prouesses sur les différents théâtres d’opérations mettant en débandade les groupes armés terroristes (Gat), a indiqué le directeur de la Dirpa. “Le bilan a été fructueux et nous comptons évoluer dans cette dynamique jusqu’à l’éradication complète du terrorisme sur notre territoire”, a affirmé le colonel-major Souleymane Dembélé.

A ses dires, en plus de la neutralisation du chef terroriste Abou Houzeifa dit Hugo, le 28 avril, des moyens roulants, des armements, munitions et carburant ont été saisis ainsi que d’autres matériels tels que ceux entrant dans la fabrication d’engins explosifs et des pièces de rechange pour véhicules.

Selon le chef de la Dirpa, la nouvelle démarche offensive des FAMa qui partent à la traque contraint les Gat à adopter de nouvelles stratégies. Celles-ci consistent à se fondre dans la masse et créer des tensions intercommunautaires et à la pose d’engins explosifs improvisés contre les FAMa et la population civile. Malgré tout, il a assuré que l’armée malienne reste droite dans ses bottes et s’est engagée à apporter au peuple malien paix et sécurité pour que le citoyen malien puisse vaquer librement à ses occupations afin que le développement puisse être à tous les niveaux du pays.

A propos de la neutralisation d’Abou Houzeifa dit Hugo, la Dirpa a fait savoir qu’elle ne va pas spéculer là-dessus bien que des controverses soient suscitées çà et là. “Les Forces armées maliennes ne vont pas spéculer là-dessus. Nous avons entrepris une nouvelle dynamique. Reconnaitre que les FAMa ont neutralisé ce chef terroriste après 10 ans de présence des forces internationales qui n’ont pas pu le faire revient à admettre leur échec dans la lutte contre le terrorisme. Mettons de côté cette polémique qu’on cherche à créer et nous divertir de notre objectif principal”, a indiqué le directeur Souleymane Dembélé.

A C.

