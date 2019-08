Le département de la Défense américaine à travers le projet Cure a fait un don de matériels et intrants médicaux à la Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA), le vendredi 16 août 2019, dans la cour de ladite direction. Cette donation d’une valeur d’environ 13 millions de FCFA est composée de matériels de couchage, de gans, de seringues, des appareils médicaux et des chaises, entre autres.

Ce lot de matériels servira à appuyer la capacité d’intervention de la DCSSA dans toutes ses structures. Ainsi, ce don rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et les Etats Unis d’Amérique.

Le directeur général adjoint de la DCSSA, le colonel-major Madani Dembélé, s’est dit satisfait de ce geste. Selon lui, il traduit l’excellence des relations entre les USA et le Mali. Cette bonne coopération se concrétise par des projets de développement et des formations au profit des forces armées du Mali. « J’en suis sûr, ces matériels et intrants médicaux vont booster la capacité de nos services de santé en cette période d’insécurité que connait notre pays. Je rassure que ces matériels seront utilisés à bon escient », a-t-il martelé.

DSSA : bientôt un centre multifonctionnel pour Kati

La Direction du Service Social des Armées a posé la première pierre du centre multifonctionnel de Kati, le jeudi 15 août 2019, au camp Soundiata de Kati. En partenariat avec la marraine des femmes des camps du Mali, Mme Diawara Nabou Diawara, et les présidentes des femmes des camps. Ledit centre servira à assister et à aider les épouses, veuves et orphelins de Kati.

D’une valeur de 40 millions de FCFA, ce centre sera bâti sur une superficie d’environ 1ha. La remise du chèque a été possible, lors d’un téléthon, grâce à la première dame Mme Keïta Aminata Maïga qui a offert 80 millions en début d’année.

Pour la directrice du Service Social des Armées, le colonel Samaké Mariétou Dembélé, c’est un satisfecit de faire la pose de la première pierre de ce centre avec la marraine des femmes des camps et des présidentes des camps du Mali.

