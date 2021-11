L’information a fait le tour des réseaux sociaux. En effet, ce mercredi 17 novembre dernier, le Colonel Hassane Ag Fagaga venait de déposer sa lettre de démission de la Garde nationale du Mali. Cette information a été confirmée à travers un communiqué rendu public le même jour et signé par le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition. Cela à travers un décret N° 0818/PT-RM du 17 novembre 2021, portant acceptation de démission d’un officier supérieur des Forces Armées et de sécurité. Ainsi le chef de l’Etat a décrété la démission des Forces Armées et de sécurité du colonel Hassane Ag Fagagade la Garde nationale du Mali pour convenance personnelle. L’intéressé est rayé du contrôle des effectifs des Forces Armées et de sécurité. Il sera versé dans la réserve des Forces Armées et de sécurité, précise le communiqué. Cette démission amène les observateurs à se poser des questions sur l’avenir du démissionnaire. A savoir les motivations réelles de sa démission ? Cette démission a-t-elle un lien avec les récents évènements de l’arrivée de la société russe ”Wagner” ? Pour le moment, rien n’a filtré de cette démission inattendue du Colonel Hassane Ag Fagaga.

Y. SANGARÉ

Commentaires via Facebook :