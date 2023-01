Dans le cadre du module Capacité et Emploi des Armées et Service, les Chefs d’Etat-major et Directeurs de Services animent des conférences à tour de rôle à l’Ecole de Guerre du Mali (EGM) sise à Badalabougou.

C’est dans ce cadre que le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, le Général de Brigade Elisée Jean DAO a été accueilli le lundi 9 janviers 2023 à l’EGM par son Directeur, le Général de Division Oumar DAO en compagnie de ses cadres pour animer une conférence sur les Capacités Opérationnelles et l’Emploi de la Garde Nationale.

Cette série de conférences a pour but de renforcer les connaissances interarmées des auditeurs qui entament une scolarité de haut niveau. Un autre objectif de ces échanges est d’ouvrir une fenêtre permettant aux futurs brevetés de se faire une idée de la complexité des tâches exécutées par ces chefs militaires, de hauts gradés ayant presque « blanchi sous le harnais ».

Pour la circonstance, le CEM GNM était accompagné par le Colonel Abdrahamane KEITA, Inspecteur en Chef, le Colonel Moussa DIALLO, Sous-CEM Finance, le Colonel Mamady N’Fani DIAKITE, Sous-CEM Opération et le Colonel Abdrahamane GUINDO, Sous-CEM des Ressources Humaines, tous brevetés d’Ecole de Guerre respectivement du Mali, de Russie, des Etats Unis et de la Mauritanie.*

A, l’entame de la conférence, le Lieutenant-colonel Oumarou BERTHE porte-parole des auditeurs après les mots de bienvenue, a fait une présentation succincte du conférencier.

Le Général de Brigade Elisée Jean DAO s’est dit heureux et honoré de pouvoir prendre la parole dans cette prestigieuse école et surtout d’apporter sa modeste contribution à la formation de cette élite de notre armée.

En effet, l’EGM est un véritable creuset de la pensée militaire, où germent des idées originales devant permettre au Chef d’Etat Major Général des Armées ou au niveau politique de prendre des décisions éclairées. C’est un véritable laboratoire, siège de réflexion critique, qui entend produire des officiers capables d’impacter positivement les pratiques comme outil véritables de préparation de l’avenir dans notre contexte de guerre asymétrique. C’est pourquoi, des questions importantes sont disséquées, observées et analysées sous des angles, géopolitique, stratégique et historique. L’intérêt national est l’élément principale de la grille d’analyse pour ces aspirants aux hautes fonctions civiles et militaires.

Ainsi, après un rappel sur l’historique de la Garde Nationale et de ses missions, le conférencier a mis en exergue :

– Les contrats opérationnels et les capacités opérationnelles ;

– La restructuration organique et opérationnelle ;

– La doctrine d’emploi et le processus Préparation Opérationnelle Avant Deploiment ;

– Enfin les défis et perspectives de la Garde Nationale.

A la fin de la présentation, le Général a encouragé les vingt-cinq (25) auditeurs de la 2ème Promotion de l’EG issus des Armées et Directions des Forces Armées Maliennes dont onze (11) de l’Armée de Terre, deux (02) de l’Armée de l’Air, trois (03) de la Garde Nationale du Mali, quatre (04) de la Gendarmerie, trois du Génie Militaire, un (01) de la Transmission et un (01) de la DMHTA à continuer à lire, lire beaucoup, découvrir comment nos défis actuels sont pensés et résolus sous d’autres cieux, en un mot s’inscrire profondément dans la voie de la recherche, après la séance des questions.

Après que le Général DAO ait répondu aux nombreuses questions Le Colonel El Hassan MAIGA, faisant la synthèse de l’exposé au nom de ses camarades a remercié le conférencier du jour pour la clarté de ses propos.

Enfin, le Directeur des Etudes Supérieures Interarmées de Défense, le Colonel-major Yacouba SANOGO a remercié le Général Elisée pour la qualité de son exposé et la clairvoyance des idées avancées qui d’ailleurs attestent à suffisance ses expériences opérationnelles.

Une photo de famille a été prise pour immortaliser l’évènement.

Cellule de Communication de la Garde Nationale

Titre : Rédaction du SURSAUT

Commentaires via Facebook :