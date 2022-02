Depuis quelques mois, on assiste à une accalmie sur le plan sécuritaire et sur l’ensemble du territoire. Cette accalmie est due à l’offensive militaire menée par l’armée malienne qui enchaîne les victoires sur l’ennemi.

Notre liberté et la survie de notre nation dépendent de la puissance de notre armée. En dépit des soubresauts, les coups bas et les revers sanglants qu’elle a subis ces dernières années dans sa mission régalienne, force est de reconnaître que l’armée malienne est en pleine puissance. Elle mène une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Depuis quelques, mois les Maliens sont enthousiastes de constater la montée en puissance de leurs forces de défense et de sécurité, avec la libération des villes comme Farabougou et Marébougou qui étaient sous le joug des terroristes. Cette montée en puissance de nos FAMas s’explique non seulement par les nouveaux matériels et équipements acquis de dernière génération par les autorités actuelles, mais aussi la nouvelle stratégie adoptée par le commandement militaire qui est de passer à l’offensive pour traquer les terroristes et autres bandits de grand chemin. Cela grâce des opérations spéciales d’envergure comme opération kékétigui et Maliko. Celles-ci ont permis à l’armée malienne de cumuler davantage de victoires satisfaisantes sur l’ennemi en longueur de journée que ce soit au centre, nord et le sud du pays.

Pour galvaniser la troupe, le chef d’état-major générale des Armées, Oumar Diarra est sur le terrain depuis quelques semaines, pour superviser les différentes opérations déclenchées dans les différents secteurs. Le général Diarra apporte aussi le soutien politique du chef suprême des Armées.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :