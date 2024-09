Mali : La protection du pavillon présidentiel de l’Aéroport assurée désormais par la sécurité du Col Assimi Goïta

Le Groupement spécial de sécurité présidentielle (GSSP) hérite désormais de la protection exclusive du pavillon présidentiel de l’Aéroport. Cette nouvelle décision intervient quelques jours seulement après l’attaque terroriste qui a visé cette infrastructure hautement sensible et stratégique pour le pays.

Autrefois assuré par le Groupement des transports aériens, la sécurité et la protection exclusive du pavillon présidentiel devient une tâche confiée au Groupement spécial de Sécurité présidentiel. Une manière pour les autorités maliennes de renforcer la sécurité autour de cette infrastructure sensible du pays qui a été la cible d’une attaque terroriste revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par la sanguinaire Iyad Ag Ghaly.

Le GSSP, une unité d’élite placée sous la tutelle de la présidence de la République, a une bonne réputation d’être compétente et disciplinée. C’est elle qui assure la sécurité du Président de la Transition, ses déplacements dans la capitale et à l’intérieur. Les éléments du GSSP ont été formés pour apporter une réponse aux menaces d’envergure nationale et internationale. Cette unité d’élite bien équipée est spécialisée dans la prévention et la gestion de situations de crise avec des interventions rapides et efficaces sur les infrastructures sensibles.

C’est au terme d’une réunion avec les chefs militaires en début de semaine que le Groupement spécial de sécurité présidentielle a été choisi parmi les autres corps de l’armée malienne pour protéger désormais le pavillon présidentiel. Ce lieu stratégique est le symbole des déplacements internationaux et les rencontres diplomatiques du Président de la Transition. Le Directeur général des aéroports du Mali, le Colonel Lassana Togola a signé un communiqué annonçant le transfert de la sécurité du pavillon présidentiel au GSSP et la suspension temporaire de l’utilisation des vols privés vers cette direction pour l’ensemble des usagers. Selon lui, la décision s’inscrit dans une volonté de restreindre les mouvements autour de cette zone afin de garantir une sécurité maximale et prévenir tout nouvel incident.

Après l’attaque du 17 septembre 2024, les critiques au sein de l’opinion malienne n’ont pas tari à l’égard du Groupement des transports aériens à cause de sa réaction insuffisante contre les éléments du JNIM qui ont attaqué à visage découvert cette infrastructure hautement stratégique. En procédant à ce transfert, le colonel Assimi Goïta veut certainement prendre les choses en mains pour conjurer les nouvelles menaces terroristes. Cela pourrait justifier cette réorganisation interne qui traduit une volonté ferme des autorités maliennes de s’adapter rapidement à la nouvelle donne sécuritaire caractérisée par les menaces terroristes contre la capitale malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

