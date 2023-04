Mali: L’Armée neutralise 32 terroristes suite à une attaque complexe déjouée à Sevaré

L’Etat-major général des Armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) ont déjoué une attaque complexe aux environs de l’aéroport de Sevaré dans la Région de Mopti, avec de fortes explosions et des tirs ayant perturbé la quietude de la population samedi à partir de 05h30.

Le bilan provisoire des opérations fait état de 32 terroristes neutralisés dont 10 enfants soldats âgés de 10 à 16 ans et 09 interpellés à Sevaré. Côté amis l’on déplore 10 morts et une soixantaine de blessés, dont trois soldats.

L’Etat-major général des Armées rassure l’opinion que la situation est sous contrôle depuis les premières heures, et que les ratissages sont en cours. Le haut commandement militaire remercie les populations de Sevaré et alentours pour l’assistance apportée aux victimes civiles. L’Etat-major général des Armées rassure l’opinion que la situation est sous contrôle depuis les premières heures, et que les ratissages sont en cours.

Le gouverneur de la Région de Mopti, colonel-major Abass Dembélé s’est rendu sur les lieux pour s’imprégner de la situation. Ainsi, le chef de l’exécutif régional a d’abord rendu visite aux blessés admis à l’hôpital Somine Dolo pour apporter la compassion des autorités de la Transition avant d’aller au quartier Sarema dans la zone aéroportiaire où le véhicule piégé bourré d’explosif a explosé sans atteindre sa cible.

Après constat, le gouverneur a salué la promptitude et le professionnalisme des Forces de défense et de Sécurité, ainsi que le dévouement du personnel sanitaire et l’assistance de la population fortement mobilisée à l’appel des autorités pour le don de sang aux blessés.

Le mêmejour, les FAMa ont respectivement détruit jn sanctuaire terroriste à Mourdiah( Région de Nara) et neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni dans la région de Douentza, lorsqu’ils coordonnaient de attaques contre les populations et les FAMa, indique un communiqué du gouvernement.

Le gouvernement invite ” le peuple Malien” à redoubler de vigilance face à cette tentative désespérée qui vise à saper le moral de la population au moment où les succès opérationnels engagés dans la lutte contre le terrorisme sont de plus en plus éclatants.

Aboubacar TRAORE

