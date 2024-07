Au Mali, l’Etat-major de l’armée a annoncé, l’ouverture d’une enquête afin d’identifier l’auteur des actes de cannibalisme perpétrés dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, où on voit un individu habillé en tenue et insignes militaires des FAMA éventré un corps sans vie. Dans son communiqué, la hiérarchie militaire parle «d’une rare actrocité assimilable à du cannibalisme » avant de se démarquer de cette vidéo en rassurant que ces pratiques sont contraires à « l’éthique, aux valeurs et aux us et coutumes de l’armée ».

Ce faisant, elle a annoncé que les services compétents sont mobilisés pour confirmer l’authenticité de la vidéo et de l’identification de l’individu à l’origine de ces pratiques barbares dignes d’une époque pré-civilisation humaine. « Toutes les dispositions sont prises pour faire ressortir la vérité relative à cette vidéo virale sur la toile », a rassuré le communiqué de l’armée.

Les politiques se sont emparés de la question, notamment l’ancien premier ministre, Moussa Mara, qui parle « d’images insoutenables et inacceptables » auxquelles des porteurs d’uniformes s’adonnent. En condamnant ces actes barbares sur un corps sans vie, Moussa Mara a salué l’ouverture d’une enquête transparente pour l’identification des éventuels coupables afin de leurs infliger les sanctions appropriées. Selon lui, l’armée est le creuset de la nation, et par son action, participe au renforcement du sentiment national chez les maliens qui, selon toujours lui, doivent tous recevoir un traitement équitable. « La guerre contre le terrorisme ne soit jamais justifier d’actions illégales de la part de l’Etat et de l’armée », a-t-il dit.

C’est depuis le lundi dernier que cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit effectivement un individu en tenue et insignes des FAMA se faire filmer par un autre pendant qu’il est en train d’éventrer un corps sans vie avec une arme blanche. Au même moment qu’il pratiquait ces « actes ignobles », cet individu demandait en langue locale dans cette vidéo quelle partie du corps ses camarades voulaient consommer.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :