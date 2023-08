A l’occasion de la fête nationale de l’indépendance, le nouvel homme fort du Niger a pris la parole, ce mercredi soir. A la télévision nationale, le Général Abdourahamane Tchiani a envoyé un message fort et clair à la CEDEAO et à la Communauté internationale.

« Des sanctions inédites, sans consultation ni dialogue préalable ». C’est en ces termes que le général Tchiani a dénoncé les sanctions « illégitimes et inhumaines » de la CEDEAO et de l’UEMOA. Les sanctions visent selon lui, à humilier l’armée et le peuple du Niger et les pousser à la révolte en rendant le pays ingouvernable. Une attitude méprisante qui sape la souveraineté du Niger.

« Le CNSP refuse de céder à toute menace d’où qu’elle vienne », a indiqué le Général Tchiani sur un ton de fermeté. Et d’ajouter: « Nous refuserons toute ingérence dans les affaires nigériennes ». Le président du CNSP a ensuite appelé le peuple à faire échec aux déstabilisateurs. En toute franchise, il affirme à son peuple que les semaines voire les mois à venir seront difficiles à cause des sanctions.

«Ceux qui s’opposent au Niger aujourd’hui sont sans limite quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils ne s’arrêteront que face à un peuple déterminé et uni », a martelé le chef de l’Etat. Face à la CEDEAO, le Général Tchiani n’exclut pas le sacrifice ultime pour la cause. « S’ils devaient aller jusqu’au bout de leur logique destructrice puisse Allah veille sur le Niger et faire en sorte que ce soit le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour l’indépendance de notre pays », a-t-il déclaré dans son discours de 20 minutes.

Pointant du doigt le chaos libyen, le Général Tchiani estime que le « Niger ne baissera jamais la tête face aux destructeurs ». Sur le départ des ressortissants étrangers du Niger, le Général rassure. « La vie humaine est sacrée aussi bien celle des Nigériens que celle des citoyens étrangers. Ils n’ont donc aucune raison de quitter le Niger » a t-il souligné. Aux manifestants, le président du CNSP les appellent à manifester « sans violation, conformément à l’hospitalité du Niger». Sur le soutien du Mali et du Burkina, le Général assure que le peuple du Niger ne l’oubliera jamais.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

