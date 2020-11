Opération Maliko/Théâtre Est : Le Colonel-major Toumani Koné à Ménaka

Après Bourem, le commandant du théâtre Est de l’opération Maliko, le colonel-major Toumani Koné est arrivé à Ménaka, accompagné par le chef d’état-major du secteur1 le lieutenant- colonel Kader Konaté et le chef du centre des opérations du PCIAT le commandant Amadou Touré. Ce déplacement a permis au colonel-major d’inspecter les différentes positions des FAMa dans ledit sous-secteur, de s’imprégner des conditions de vie et de travail des hommes.

Pendant son passage dans les différents check-points, le colonel-major a exhorté les supérieurs hiérarchiques à plus de vigilance, d’ardeur au travail et de compréhension des hommes. Tout en comptant sur leurs propres forces, il a loué les efforts des uns et des autres pour la sécurité de la ville et de ses environs. Il a ensuite félicité toutes les unités engagées dans la lutte implacable contre les terroristes particulièrement l’Unité Légère de Reconnaissance et d’Investigation(ULRI) qui a pour mission de tracter les terroristes jusque dans leurs derniers retranchements.

Visiblement satisfait des résultats escomptés il a encouragé les éléments de ces unités à s’entrainer, car la sueur épargne le sang. a-t-il soutenu. Après s’être entretenu avec la troupe, le colonel-major a ensuite rencontré les Groupes Armés Signataires(GAS), les Autorités politiques, coutumières et religieuses. Au cours des échanges, le com-théâtre a remercié ses interlocuteurs pour leur engagement dans la mise en œuvre du projet « Ménaka sans armes ».Un projet qui d’ailleurs connait un succès notoire dans la stabilisation de la région. Pour notre sécurité à nous tous, il est nécessaire et indispensable qu’on agisse ensemble dans le même sens a t-il conclu.

Cette visite de terrain du com-force a permis au lieutenant-colonel Samassa d’évoquer les problèmes récurrents auxquels lui et ses hommes font face. La situation sécuritaire est calme dans l’ensemble a-t-il fait remarquer, mais reste imprévisible. D’où la mise en place de ce projet dénommé « Ménaka sans armes» Son objectif est d’impliquer tout le monde de manière active à la sécurisation de la ville. Et cela à travers des patrouilles conjointes avec les mouvements signataires.

DMD

