Dans sa traditionnelle conférence de presse organisée le jeudi, 11 août 2022 dans ses locaux sous le thème : ‘’situation sécuritaire des différents théâtres d’opérations’’, le Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées, le Colonel Souleymane Dembélé a donné des éclaircissements par rapport aux opérations sur le terrain.

Au cours de cette conférence, le directeur de la DIRPA a parlé des différentes attaques survenues dans certaines localités comme Kolokani, Diallassagou, Koutiala, Kati et Tessit. Pour lui, c’est celle de Kati qui a permis à la population malienne de comprendre que les terroristes vivent parmi elle.

L’événement phare de ces derniers jours est la remise des équipements aux FAMa a-t-il mentionné. Ces équipements vont renforcer davantage la montée en puissance des Forces Armées Maliennes. Parlant de ces équipements, le colonel Souleymane Dembélé a rappelé qu’auparavant, l’acheminement des blessés de guerre était difficile, mais qu’avec l’acquisition des nouveaux aéronefs, il sera plus facile d’évacuer les blessés.

Selon le colonel Dembélé, les FAMa détruisent une quarantaine d’Engins Explosifs Improvisés toutes les semaines.

Il a souligné, à propos des victimes FAMa, que la DIRPA laisse la latitude au Gouvernement de communiquer la liste des soldats tombés au cours de leur mission. Il a expliqué que les Forces Armées Maliennes ont pour mission la sécurisation des personnes et de leurs biens et que force est de reconnaître qu’elles continuent de faire preuve de professionnalisme pour ne pas confondre les populations avec les terroristes.

Rappelons que les Forces armées maintiennent leur dynamique offensive. A la recherche et la destruction des terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plant Maliko et l’opération Keletigui, elles continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus febrile s’est il félicité.

S’agissant des opérations aériennes, le colonel dira que 129 vols ont été effectués en juillet.

Quant au respect des droits de l’homme, le directeur de la DIRPA affirme que c’est une priorité des FAMa. Suite au dérapage sur réseaux sociaux ‘’nous sommes en train de voir comment expliquer et sensibiliser sur les effets néfastes des réseaux sociaux, en organisant les formations à l’endroit des videomen, activistes, blogueurs, et la presse en ligne…)’’, a déclaré le colonel Dembélé.

Brehima DIALLO

