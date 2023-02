Principes de respect des Droits de l’Homme : La MINUSMA et les FAMa échangent sur les perspectives d’un Projet !

Débutée le 10 Février 2022, la 1ère phase du Projet de renforcement de la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité maliennes mis en œuvre par la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la Minusma/HCDH a pris fin. Pour cela, une réunion de coordination des partenaires techniques dans le but d’échanger sur les réalisations de la 1ère phase du projet et les perspectives pour la 2ème phase a été tenue à l’hôtel Radisson Collection, le mardi 31 janvier dernier.

Cette réunion, faut-il le signaler, était présidée par le représentant de l’Etat-major Général des Armées, le Colonel-major Seydou Kamissoko avec à ses côté la représentante de la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la Minusma/HCDH, Anne-Marie Dongui et le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré.

‘’Le projet de renforcement de la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité maliennes’’ vise entre autres à la lutte contre l’impunité et au respect des Droits de l’Homme sur toute l’étendue du territoire malien, grâce à l’amélioration de la prestation en matière de maintien de l’ordre à travers le renforcement permanent des capacités en Droits de l’Homme et l’appui technique aux Forces de Défense et de Sécurité maliennes. Après la mise en œuvre de sa 1ère phase, la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la Minusma/HCDH a organisé une réunion de coordination des partenaires techniques pour échanger sur les réalisations de de celle-ci et les perspectives pour sa 2ème phase.

En effet, la 2ème phase dudit projet a pour objectif de pérenniser les acquis de la première phase, à savoir maintenir le cadre de coordination entre les partenaires, renforcer les cadres d’échanges et les capacités des FDSM en intégrant la protection civile et la police judiciaire. Il s’agira aussi de finaliser et procéder à la remise officielle du manuel de formation en Droits de l’Homme pour les FAMa.

En guise de rappel, la représentante de la Division des Droits de l’Homme et de la Protection Minusma/HCDH, Anne-Marie Dongui a souligné que ce projet initié à la demande du chef d’Etat-major général des Armées du Mali contribue de faire en sorte que les Forces de Défense et de Sécurité maliennes soient mieux outillées dans le domaine des Droits de l’Homme. Moyen pour elles de s’approprier les principes fondamentaux du Droit International, des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire dans le cadre de leurs activités pour une meilleure protection des populations civiles maliennes.

A cet effet, Mme Anne-Marie Dongui a donné l’assurance que les différentes activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de la 2ème phase du projet permettront à terme de contribuer a une meilleure prise en compte des Droits de l’Homme dans les opérations de maintien de l’ordre et de sécurisation du territoire. « Il me plait aussi de rappeler que la prise en compte de la dimension Droits de l’Homme dans les actions des Forces de Défense et de Sécurité contribue à la construction d’une société inclusive et participative fondée sur des valeurs inhérentes à la personne humaine » a-t-elle renchéri.

Pour le président de la CNDH, Aguibou Bouaré, le présent projet leur réconforte à plus d’un titre sur l’utilité et l’impérieuse nécessité de renforcer les capacités des FAMa sur les Droits de l’Homme en général et en particulier le Droit International Humanitaire, dans un contexte particulier de lutte implacable contre le terrorisme. D’où sa satisfaction exprimée des résultats obtenus lors de la 1ère phase de ce projet et du niveau d’implication octroyé à la CNDH, l’institution nationale des Droits de l’Homme du Mali dans ce projet.

« Ces sessions de renforcement de capacités à l’intention des FAMa attestent, si besoin en était, de la volonté des autorités militaires en faveur d’une meilleure protection des populations civiles sur le théâtre des opérations, malgré certains manquements sur le terrain… Il est important de rappeler que le respect de ces instruments juridiques internationaux s’impose à notre pays parce qu’il y a souscrit en toute indépendance et en toute souveraineté » a remémoré le Président de la CNDH.

Quant au représentant de l’Etat-major Général des Armées, le Colonel-major, Seydou Kamissoko, il est revenu sur la 1ère phase dudit projet. Selon lui, cela a consisté l’élaboration de manuel et à la formation des formateurs. Qu’il s’agit maintenant de dévoiler le contenu de ce document, également, entrevoir la mise en œuvre de ce projet. Pour cela, des modules ont été initiés dans les académies des militaires que durant leur formation de base. « Le souci majeur des commandements militaires et des Autorités maliennes, c’est de préserver tous les Droits reconnus aux citoyens maliens et veiller à ce qu’ils soient garantis » a rassuré le Colonel-major Kamissoko.

Par Mariam Sissoko

