Prouesse indéniable de la Transition : -De 22 000 en 2020, les FAMA passe à 65 000 hommes en 2023 – De 4 avions à une trentaine pour l’Armée de l’Air

Une armée totalement revigorée avec un moral haut pour des performances exceptionnelles. C’est le pari que gagne actuellement le pouvoir de Transition à moins de trois ans de son…bilan.

Selon une source bien introduite, l’une des prouesses indéniables (du reste reconnue par tous les acteurs sociopolitiques) de cette période transitoire, c’est le bilan élogieux réalisé par la gouvernance dans le secteur de la défense et de la sécurité.

En effet, à en croire cette source, l’Amée malienne avait un effectif d’environ 22 000 hommes jusqu’en août 2020, lors du renversement du régime IBK. Au jour d’aujourd’Hui, la Grande muette compte à peu près 65 000 hommes”. Et de préciser qu’à l’analyse, cela fait un accroissement de 43 000 hommes en moins de de trois ans. Cela fait 43 000 nouveau salaries dans l’Armée, sans compter l’important lot d’équipements militaires.

Il souligne qu’en 2020, le Mali avait quelques quatre avions et quelques uns hors d’état de voler, pour son armée de l’air. Cet équipement passé aujourd’hui à une trentaine d’avions et hélicoptères, sans compter les drones, les radars et d’autres équipements de pointe que les besoins du secret defense ne permettent de citer en détails. Et notre source de souligner que le besoin de sécurisation du territoire n’a pas de prix, mais a un coût. C’est dans ce sens que le ministre de la Défense et des anciens combatants, le Col Sadio Camara déclarait la semaine dernière ceci: «Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMa est ainsi consolidée ».

Bruno D SEGBEDJI

