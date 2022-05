Suite à l’appel de plusieurs organisations de la société civile, des centaines de leurs militants étaient à la Place de l’Indépendance vendredi dans l’après-midi, pour apporter leur soutien aux opérations militaires des Forces Armées Maliennes (FAMa). Cette opération dénommée « E-Espoir, Tous FAMa » a rassemblé des femmes, des hommes et des jeunes tous venus exprimer leur soutien aux FAMa.

Nos Forces armées maliennes (FAMa) sont en première ligne pour défendre notre pays contre les nouvelles menaces, tel le terrorisme. Et ce, au prix de leurs vies. Et depuis des mois ces héros sont en train d’accomplir des exploits inédits sur les différents théâtres d’opérations. Le constat général, laisse entrevoir que l’espoir renait au sein des troupes et le moral est au beau fixe. Ces FAMa méritent d’être soutenues et encouragées dans cette lutte. C’est pour cette raison que certains activistes ont mis en œuvre l’opération « E- Espoir, Tous FAMa » qui consiste à rassembler les Maliens en vue d’exprimer le soutien du peuple à l’armée. Le premier acte de ce mouvement a été la tenue d’un rassemblement populaire, vendredi sur la place de l’Indépendance.

A cet effet, au pied du monument de l’Indépendance on pouvait lire sur les pancartes des slogans, tels : « Nous sommes tous FAMa », « Notre armée est notre seul espoir », « A bas la MINUSMA » etc.

Pour Mohamed Dembélé, l’un des initiateurs de cette opération, notre armée républicaine ne cesse d’engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de répandre des allégations mensongères, plus encore, de mener des véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication et de désinformation à son encontre. Pour lui, le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes qui régnaient en véritables maîtres sur de nombreuses parties du territoire national. « Nous appelons les Maliens à croire en leur armée. Nous savons que nos FAMa arriveront à bout du terrorisme. Vive les FAMa », a-t-il déclaré.

Selon Coumba Yaressi, membre du M5-RFP, c’était la France qui empêchait nos FAMa de mener correctement leurs opérations. A ses dires, cette France est la cause de tous les problèmes au Mali. Et de dire qu’avec le départ de la France et de ses troupes le Mali recouvrira toute son intégrité territoriale. « Nous remercions le Colonel Assimi Goita et le soldat de deuxième classe Choguel Kokalla Maiga pour avoir donné des équipements adéquats à notre armée afin de faire face à l’insécurité et au terrorisme », a-t-elle clamé comme message. Elle a, par la suite, remercié l’armée russe pour avoir accepté d’être aux côtés de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme. « Les Russes sont des braves, après avoir libéré la Centrafrique du joug du terrorisme et du complot de la France, ils sont en train de faire la même chose dans notre pays », a-t-elle ajouté.

Adama Diarra dit Ben Le Cerveau, Coordinateur du mouvement ‘’Yerewolo Debout sur les Remparts’’, a pour sa part remercié le peuple pour cette grande mobilisation qui n’est pas la première. « Le peuple malien a toujours répondu quand on leur fait appel pour la défense de la patrie », a-t-il souligné. Pour lui, les autorités de la Transition se sont fixées comme priorité la sécurité et cette mission ne s’accomplira que si les FAMa prennent leur propre destin en main. Ainsi, dit-il, c’est grâce au courage et la bravoure du Colonel Assimi Goita qu’il surnomme « le libérateur » que nos vaillants soldats coupent le sommeil aux terroristes. Et de poursuivre que le peuple encourage les FAMa et sera toujours avec elle jusqu’à la victoire finale.

Adama Tounkara

