Des avions de chasse L-39 et Su-25, des hélicoptères de combat Mi-24P et Mi-8, ainsi que des avions de transport CASA C-295 ont été notamment remis.

“Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec des avions de chasse L39 et Sukhoi 25, qui s’ajoutent au Super Tucano et d’autres appareils déjà en dotation. Ainsi que les hélicoptères d’attaque de type Mi24P, qui s’ajoutent au Mi35 et au Mi24 déjà livrés”, a-t-il ajouté.