Sécurité : L’armée malienne reçoit de nouveaux équipements militaires

Des blindés équipés, des BRDM, des BTR 60 et 70, des véhicules de Combat, des camions citernes et bien d’autres équipements, ce sont là, les nouvelles acquisitions de l’armée malienne. Ces équipements ont été, pour la plupart, acquis auprès des partenaires historiques du Mali particulièrement la République populaire de Chine. Exclusivement acquis sur le budget national, ils seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. La remise de cet important lot d’équipements a été faite par le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA. C’était le jeudi 27 avril 2023 au camp Soundiata de Kati. L’événement a réuni, dans la ville garnison, de hautes personnalités du pays et de hauts responsables de l’institution militaire.

Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4X4 de type VP11 équipés de mitrailleur 12,7m polyvalents qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d’infanterie ou de l’arme blindée de la cavalerie selon la configuration adoptée ; de véhicules blindés à roue 4X4 de type Guardian extrême ; de véhicules 4X4 de type CSVP 11 tout terrain dotés de mitrailleuse 12,7m spécifiques pour les unités spécialisées comme les forces spéciales. Il convient d’y ajouter également des BRDM 2 BTR BTR 60 et 70 modernisés ; des véhicules tactiques de combat KIA et TOYOTA ; des camions logistiques ; des citernes à eau et à carburant ; des camions d’allègement ; des ambulances médicalisées ; des armes individuelles et collectives ; des équipements de protection individuelle du combattant. Visiblement satisfait du renforcement de la capacité opérationnelle de l’armée, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a affirmé que ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent au soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes.

Dans son passage au pupitre, le Colonel Sadio Camara a révélé que parmi ces équipements, se trouve un lot d’équipements militaires, gracieusement offert aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui a souhaité garder l’anonymat. Le Colonel Sadio Camara dira que la donation de ce compatriote se compose de trois bus de (55) places, (2) camions ateliers équipés et (1) camion citerne de 18m3. De l’avis du ministre de la Défense, ce compatriote représente aujourd’hui ces nombreux Maliens de l’intérieur et de la diaspora qui partagent le peu de richesses que Dieu leur a données pour témoigner leur gratitude à leur pays. Ces dignes fils du Mali, a soutenu le ministre Camara, sont des défenseurs de la patrie qui ont offert du matériel, construit des infirmeries, des centres d’accueil, des forages pour contribuer à l’effort de guerre et de développement. « Qu’ils en soient tous remerciés. Lorsqu’on a la chance d’avoir le soutien d’un tel peuple, comment ne pas tout donner pour le protéger ? Quel sacrifice est de trop pour le défendre ? », s’est interrogé le Colonel Sadio Camara.

En tant que premier responsable du département de la Défense, il s’est dit particulièrement fier de cette armée et du peuple dont elle est issue. Il s’est ensuite réjoui du choix, ainsi que de la qualité des équipements réalisés. Ces équipements de guerre, a précisé le ministre Camara, sont les résultats des thèses de qualification techniques et tactiques conformément au cahier de charges. « Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été, pour la plupart, acquis auprès des partenaires historiques du Mali dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C’est le lieu de mettre à l’honneur ces amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l’autonomisation des FAMA. », a indiqué le Colonel Camara.

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :