Spécial 20 janvier 2025, Armée : Les militaires tombés au champ d’honneur bientôt immortalisés

Le mémorial qui leur est dédié, sera érigé à Kati sur une superficie de plus d’une dizaine d’hectares. Le projet a été présenté hier au Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta

La Nation malienne est reconnaissante envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. Comme le prouve la présentation du projet de construction d’un mémorial dédié aux militaires tombés au front au Président de la Transition, Chef suprême des armées, le Général d’armée Assimi Goïta, hier dans la salle de banquets du Palais de Koulouba. Outre le Président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw, la cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, la hiérarchie militaire et des anciens combattants.

Au cours de la rencontre, la maquette du mémorial a été présentée par l’architecte Alpha Diop à travers une vidéo. Ce joyau architectural qui sera érigé à Kati sur une superficie de plus d’une dizaine d’hectares est composé d’un monument (le mirador) dédié aux militaires tombés au champ d’honneur, de stèles avec inscription de leurs noms, d’un bâtiment pour l’administration (direction) et d’un musée des armées. On y retrouvera également des ateliers pour le musée, un restaurant, un poste de police, un jardin/parc avec un plan d’eau (espaces verts, jets d’eau) et des aménagements divers : voies de circulation intérieures, parkings, etc.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, cette décision du Chef de l’État d’ériger à l’intention de notre génération et de toutes celles qui nous succèderont, un mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l’histoire du Mali, est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire. Mais aussi de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur.

SOLDATS PROFESSIONNELS ET AGUERRIS- Revenant sur le choix du lieu pour abriter ce complexe, le Général de corps d’armée Sadio Camara a indiqué que Kati est une ville garnison qui a vu tant de soldats s’engager et mourir pour protéger notre liberté et notre souveraineté. «Grâce à cet édifice qui deviendra emblématique et tiendra une place de choix dans le cycle des célébrations qui rythment la vie de la nation, plus aucun Malien n’ignorera l’héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous et de nos terroirs ce que nous sommes aujourd’hui», a-t-il déclaré avant de demander d’observer un moment de recueillement pour la mémoire de nos militaires disparus.

Le Général Sadio Camara dira que par ce geste, «nous rendons hommage à ces héros d’hier et d’aujourd’hui qui ont répondu à l’appel du devoir, en donnant leur vie pour que le Mali demeure». D’après lui, leur courage, leur dévouement et leur sacrifice ne doivent jamais être oubliés.

Le ministre chargé de la Défense a ensuite expliqué le triptyque (histoire, culture et armée) en ce sens qu’une nation forte se construit sur sa mémoire et sur son histoire, un peuple fort vit et se nourrit de sa culture et un État fort s’adosse à son armée. Rappelant que 2025 est une année culturelle, le Général Sadio Camara a signalé que les liens entre l’Armée malienne et le peuple dont elle est issue, n’ont jamais été aussi forts, fraternels et fusionnels que depuis le début de la Transition. «Ce mémorial sera bientôt reconnu comme un haut lieu du paysage culturel et touristique au Mali», a-t-il professé.

Le Général Sadio Camara a indiqué que sous le leadership du Président Goïta et grâce aux efforts de transformation et de modernisation des Forces armées maliennes (FAMa) lancés depuis quelques années, notre pays dispose déjà de plusieurs dizaines de milliers de soldats professionnels et aguerris. Mieux, grâce à cette symbiose «armée–nation» que le Chef de l’État a suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de «citoyens-soldats», prêts à donner leur vie pour défendre leur honneur et leur dignité retrouvés, a souligné le Général Sadio Camara avant de préciser que tous n’auront pas leurs noms dans ce mémorial, mais ils contribuent à construire la gloire et la grandeur de notre pays.

Le ministre Sadio Camara juge «lamentables» les propos du Président Emmanuel Macron

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, a saisi l’occasion, hier au Palais de Koulouba, lors de la présentation du projet de construction d’un mémorial dédié aux militaires tombés au champ de l’honneur, pour répondre aux propos du Président de la France, Emmanuel Macron.

En effet, le Chef d’État français a réfuté, il y a quelques jours, à l’occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs de son pays, l’idée selon laquelle l’Armée française a été contrainte de se retirer de plusieurs pays africains. D’après lui, c’est la France qui a décidé de se retirer en vue de réorganiser sa présence militaire. «Nous avons proposé aux chefs d’États africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l’annonce…Je crois qu’on a oublié de nous dire merci», a-t-il déclaré, traitant les pays africains concernés «d’ingrats».

Comme s’il fallait s’y attendre, les réactions des pays africains ne se sont pas fait attendre. Après le Sénégal et le Tchad, notre pays lui a rendu, hier, la monnaie de sa pièce. D’après le ministre de la Défense et des Anciens combattants, les propos «lamentables» d’un Chef d’État français en pleine décomposition ne font qu’accélérer et amplifier le message des autorités du Mali et de la Confédération AES pour une Afrique réellement indépendante dans un monde plus équitable.

«Alors que nous venons de fêter l’anniversaire de notre Souveraineté retrouvée, et quelques jours avant la commémoration de celui de la vaillante armée malienne, nous devons nous rappeler que rien n’est définitivement acquis face à une telle adversité », a déclaré le Général Sadio Camara.

Pour lui, la liberté et la dignité ne se donnent pas, elles s’arrachent, et «nous devons être prêts à en payer le prix». Il ajoutera que le déni de la valeur et de la bravoure de nos ancêtres, l’omission de leurs actes glorieux et l’oubli de leur sacrifice, «nous entraineront inexorablement vers un nouveau cycle d’esclavage et de domination».

Il convient de rappeler qu’après les pays de la Confédération AES (Mali, Burkina Faso et Niger) et la Centrafrique, plusieurs autres pays africains ont demandé à l’ancienne puissance colonisatrice de mettre fin à sa présence militaire sur leurs territoires. Il s’agit du Sénégal, du Tchad et, plus récemment, de la Côte d’Ivoire.

Bembablin DOUMBIA

