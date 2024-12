Tinzaouatène : L’enfer venu du ciel !

Jusqu’ici, durant la trêve et le statu quo tout le monde se demandait : qu’attendent les Fama pour porter le coup de grâce à la rébellion au nord Mali après la reprise de Kidal et la stabilisation intervenue à Tinzawatène ? Depuis ce dimanche 1er décembre au petit matin, c’est fait. L’armée malienne, soutenue par ses vecteurs aériens, a neutralisé plusieurs chefs des groupes armés coalisés et autres factions rebelles de responsables touarègues. Le bilan de cette opération est lourd. Mais le nord est libéré. Les Fama ont frappé fort ! Un exploit jamais réalisé !

Dans la matinée du dimanche 1er décembre 2024, aux environs de 8h, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené une frappe de drones dans la zone de Tinzawatène, visant une position stratégique des groupes armés. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs chefs rebelles, parmi lesquels Fahad Ag Almahmoud, figure emblématique de la région.

La veille, les groupes armés du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-DPA) 0avaient signé un pacte d’honneur, marquant la dissolution de toutes les entités armées sous cette bannière pour former le Front de Libération de l’Azawad (Fla), mort-né. Fahad Ag Almahmoud, représentant du Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA), avait participé à cet accord historique.

Cette frappe intervient dans un contexte marqué par des tentatives de restructuration des mouvements armés, posant de nouveaux défis sécuritaires pour les autorités maliennes.

Dans un communiqué officiel (N°001-CC/FLA-2024), le porte-parole du Front Populaire de Libération de l’Azawad, Mohamed Elhamoud Ramadan, a confirmé la mort de Fahad Ag Almahmoud, ainsi que d’autres hauts responsables. «Le Front de Libération de l’Azawad, né de la fusion des mouvements CSP-DPA, informe l’opinion nationale et internationale qu’au matin du dimanche 1er décembre 2024, près de la frontière algérienne, à Tinzawatene, des frappes synchronisées de drones ont fait martyrs des défenseurs de la cause azawadienne. Ce sacrifice s’ajoute à la longue liste des martyrs tombés pour notre lutte légitime», a déclaré Ramadan. Parmi les chefs tués figurent : Fahad Ag Almahmoud, responsable du Mouvement, Chogheib Ag Attaher, chef de la tribu Idnane, Albaraka Ag Alfaqî, notable de la communauté Idnane, Sidi Ag Baye, cadre politique du Mouvement,

Bachar Ag Akhmad, cadre administratif du Mouvement, Mohamed Ag Acherif, cadre politique du Mouvement, Mossa Ag Bay, notable de la communauté Idnane, Ousmane Ag Mohamedine, cadre du Mouvement.

En tout, plusieurs chefs rebelles ont péri sous le feu des FAMa (Forces Armées Maliennes) ce dimanche 1er décembre 2024. De plus, plusieurs responsables ont été blessés, et certains sont portés disparus. Pour l’heure, les autorités de la transition malienne n’ont pas publié de communiqué officiel, suivant ainsi la stratégie de silence imposée par l’armée, réputée «grande muette».

Il est à noter que cette victoire de l’armée malienne survient après la lâche agression de ces groupes terroristes et leurs alliés ukrainiens le 25 juillet dernier. C’est une revanche significative pour l’armée malienne, qui a choisi de nettoyer cette zone près de la frontière algérienne dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation du territoire national.

M Sylla

Commentaires via Facebook :