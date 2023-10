4eme Edition des Journées Textiles Malifiniw : Du 02 au 05 novembre prochain au palais de la Culture Amadou Hampâté Bah

La quatrième édition des journées textiles dénommées Malifiniw aura lieu du 02 au 05 Novembre prochain au palais de la Culture Amadou Hampâte Bah, autour du thème « Bogolan, une histoire, une identité culturelle ». L’annonce a été faite au cours d’une cérémonie de lancement le samedi 07 octobre sous la paillotte du palais de la Culture, en présence de plusieurs personnalités entre autres le représentant de la Fondation Festival sur le Niger, M. Ataher Maïga, le président de la commission Malifiniw M. Cheick O SANGARE, la marraine Mme Keita Marie KABA et du parrain Nouhoum Tapily.

Ce grand évènement, en est à sa quatrième édition. il est organisé par la commission d’organisation des journées textiles Malifiniw qui est composée entre autres de l’Alliance des Journalistes pour le Développement de la Culture (AJDEC-Mali), le Collectif des Animateurs Culturels et Educatifs du Mali (CACEM), le Centre de Développement de l’Artisanat Textile (CDAT), le Palais de la Culture, le groupement professionnel et Entreprises artisanales ( Biotex-Mali hand, la Fédération des Tailleurs du Mali) et le Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile(CERFITEX) de Ségou.

Cette activité qui a démarré en avril 2018 dans le souci de valoriser le textile malien est à sa quatrième édition. Elle s’inscrit dans l’agenda culturel majeur de la capitale pour qui suit son évolution. A chaque édition, durant 4 jours, les acteurs du textile, du coton et de la culture se réunissent pour échanger sur le textile malien et sur le savoir et le savoir-faire en matière de transformation locale du coton. Des conférences débats, des rencontres professionnelles, des soirées traditionnelles avec des communautés invitées, des expositions d’œuvre d’art à travers une foire d’exposition dont les stands sont gratuits sont entre autres les menus de ces 4 jours d’activités. Cette initiative des journalistes culturels, des animateurs de radio et télévision, des professionnelles du secteur textiles et des artisans, va insuffler une dynamique et déterminer les Maliens à porter les habits traditionnels, une manière de valoriser les tenues du Mali. Le Président du collectif, notre confrère M. Cheick O Sangaré n’a pas caché sa satisfaction de voir grandir d’année en année, cette initiative dénommée journée textile Malifiniw. A ses dires, le concept Malifiniw est un mouvement national qui vise à apporter une contribution des acteurs des médias et de la culture à la nécessaire promotion du textile malien dans une dynamique du « (consommer malien)». Il a annoncé au cours de son intervention que la 4ème édition des Journées Textiles du Mali (Malifiniw) se déroulera du 2 au 5 novembre prochain. Durant les 4 jours de l’évènement, les acteurs de l’artisanat textile, entrepreneurs textiles, industriels, hommes de médias et autres passionnés des tissus maliens se réuniront pour exposer et échanger sur le thème : « le bogolan, une histoire, une identité culturelle ». Selon lui, ce thème se justifie d’abord par l’originalité du bogolan qui joue un rôle central dans la socialisation de l’homme malien, ensuite par la compétitivité du bogolan sur la scène internationale. Enfin, c’est pour encourager les autorités maliennes qui travaillent de façon avancée à labéliser le tissu propre au Mali. Il a terminé son intervention par cette interrogation : « Après Choguel Kokala Maiga en 2021 et Aminata Dramane Traoré en 2022, qui sera le champion ou la championne Malifiniw 2023 »?

Il signale que cette année, à la fin des journées, une personne sera choisie pour être le champion Malifiniw et une commission est mise en place pour la circonstance.

Fouseyni SISSOKO

NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :