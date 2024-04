La série intitulée “La Bataille des chéries” diffusée sur les ondes de Canal+ vient de confirmer tout le bien qui se dit de ce producteur et réalisateur Camerounais, Ebenezer Kepombia alias Mitoumba. Son génie créateur étonne et détonne !

Elevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Cameroun, avec une décoration remise par le ministre camerounais de la Culture, c’est la reconnaissance de la nation pour l’implication de l’acteur, producteur et réalisateur, Ebenezer Képombia alias Mitoumba, dans la valorisation et le développement du cinéma camerounais. C’était au cours d’une cérémonie solennelle organisée vendredi 27 novembre 20233 à l’esplanade du musée national de Yaoundé, à l’occasion de l’ouverture des Journées de Résilience Artistique et Culturelle du Cameroun (JRACC).

Mais à l’heure actuelle, la meilleure reconnaissance de son mérite vient des téléspectateurs du monde entier qui savourent chacun des épisodes de son chef d’œuvre : La bataille des chéries diffusée par Canal+.

Ebenezer Kepombia, aussi connu sous le pseudonyme de Mitoumba, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma camerounais né le 19 mai 1970 à Bazou, dans le département du Ndé, région de l’ouest au Cameroun. Il est diplômé en langues et enseignant d’allemand de formation. Il exerce son métier d’enseignant de la langue allemande à Douala, au lycée de Bonamoussadi. Il commence sa carrière artistique en 2000. Les premières années, il réalise plusieurs courts métrages tels que Le sac d’ignames, Le masochiste, Triste Saint Valentin.

Son premier long métrage, «Le conjoint d’autrui», est réalisé en 2005. Il devient réalisateur et producteur de séries télévisées en 2007 avec Foyer polygamique et La belle-mère en 2013. Il est surtout connu pour avoir incarné Mitoumba4 dans la série camerounaise Foyer polygamique aux côtés de Salomon Tatmfo. Cette série est diffusée en espagnol au Mexique. Il joue également le rôle de l’officier de police Ondoa dans la série Cercle vicieux7 dont il est le producteur et dont la diffusion a démarré en 2014 sur la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. Il joue dans «Ma grande famille» une série ivoirienne tournée en Côte d’Ivoire qui fait intervenir en plus des acteurs de la série Ma famille, d’autres acteurs africains comme Sékou Oumar Sidibé du Burkina Faso (connu dans la série Commissariat de Tampy comme l’Inspecteur Rock), Serge Abessolo du Gabon, Mouhamadou Diarra du Sénégal, Att Junior du Mali,

La série La Reine blanche est diffusée à partir du samedi 16 avril 2016 sur la chaîne de télévision Canal 2 International. En 2020, il produit la série Roses écarlates réalisée par Frank Olivier Ndema.

La même année, il commence la réalisation de la série Madame Monsieur qui parle de scènes de ménage. Dans cette série on revoit un visage bien connu du théâtre camerounais Rigobert Tamwa, en plus de nouvelles stars à l’instar de Muriel Blanche qui y joue le rôle de Passy, Emy Dany Bassong dans le rôle de Sophie Ewane et Noëlle Kenmoe dans le rôle d’Anna, Rachel Nkontieu dans le rôle de Mme Mbarga et Julia Samantha Edima y joue le rôle de Kim.

Madame… Monsieur est une série télévisée camerounaise créée par Ebenezer Kepombia, qui traite de la vie quotidienne de familles camerounaises. En 2021, elle a été sélectionnée par le festival “Nuit de la série africaine”. Cette série voit son audience monter en flèche grâce à sa diffusion sur A+ à partir de juillet 2022.

Mais le succès de Madame…Monsieur sera très vite dépassé par La bataille des chéries, cette série qui vient de dévoiler sa saison 2. Vivement donc la saison 3 pour découvrir davantage le talent de ces grands acteurs réunis sur scène par le génie créateur de Mitoumba. La semaine prochaine, nous reviendrons sur cette merveille cinématographique qu’est : La bataille des chéries.

ABN

