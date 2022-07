Le silence des sourds » c’est le titre du recueil de poèmes de l’écrivaine Mme Keita Fatoumata Diallo signé sous le nom de plume Anna Sambala Diallo. Ce nouveau chef d’œuvre vient fraîchement de paraître aux éditions Takaba et rejoint ainsi la liste des œuvres poétiques au Mali.

Anna Sambala Diallo est à sa première œuvre. Une œuvre poétique alternant prose et vers libres avec une variété de thèmes : joie, misère, douleur, pardon, compassion, peur, mort et indifférence. Depuis toujours, Anna aime et passionnée d’écriture. Après son baccalauréat en Langues et littérature, elle rentre à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, lieu où elle obtient une Maîtrise en droit privé.

Elle puise son inspiration d’un baobab de la littérature africaine qu’elle a eu la chance de rencontrer à son jeune âge « Je me souviens encore dans la cour de mon lycée, le lycée DOUGOUKOLO KONARE de Kayes à 16H, ma rencontre avec les Étonnants voyageurs (les étonnants voyageurs festivals du livre). Il y avait une dame, son nom de plume était Ken Bugul, une Sénégalaise. Elle m’a inspirée au point que je voulais la suivre dans le train et rester à son service pour toujours. J’aurais tellement aimé lui montrer les quelques textes que j’avais écrits, mais je suis restée là sans dire un mot, la regardant s’exprimer avec confiance et gentillesse. Après le passage des étonnants voyageurs dans mon lycée à Kayes. » Narra-t-elle.

Ainsi, peut-on lire à la quatrième de couverture « à travers une inspiration quasiment philosophique, une rare esthétique rythmique, Anna a su allier prose et vers libres, dans un langage subtil, fluide et agréable qui invite au voyage, entre les rives du fleuve Sénégal et les monts Hombori, aux confins des vastes espaces désertiques où la mort et la violence aveugle semblent avoir élu domicile, au milieu des fleurs fanées ».

Le silence des sourds, c’est aussi une dénonciation de la barbarie et de la violence subie par des humains dans ce Mali meurtri par la guerre depuis le début de cette crise. Une œuvre à découvrir !

ALHOUSSEINI

NOTRE VOIE

