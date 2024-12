Bamako Parc Magic : Une pléiade d’artistes, des espaces attractions et jeux au cœur de la 3ème édition

Pour la troisième année consécutive, Bamako Parc Magic va offrir des spectacles inédits aux milliers de visiteurs du Parc national de Bamako en cette fin d’année 2024. L’initiatrice du projet de culture et divertissement, Mme Fadima Zahara Touré, a lancé la troisième édition, le vendredi passé, à Bamako. A Bamako Parc Magic, c’est beaucoup de programmes qui sont au menu de cette troisième édition. A savoir : les spectacles avec une pléiades d’artistes de la nouvelle génération, le marché de Noël, des espaces de manèges avec beaucoup de jeux pour les enfants, les châteaux gonflables, les jeux intellectuels aussi bien pour les enfants que pour les adolescents et même pour des adultes.

S’y ajoute la gastronomie avec de stands qu’offrent aux visiteurs divers nourritures et de la grillade. La directrice de Danaya Groupe et promotrice de Bamako Parc Magic Fadima Zahara Touré, estime que l’objectif de ce festival de culture et divertissement est stimulé l’économie en offrant à cette fin d’année un espace où les artistes puissent promouvoir leur art, les professionnels de l’art culinaire de promouvoir également leur savoir-faire et aux commerçants de vendre beaucoup d’objets d’attractions pour les enfants et pour adultes.

Ce festival magic au parc National de Bamako est soutenu par la délégation de la Mairie du district qui, à travers sa représentante Mme Sidibé Oumou Fofana, a estimé que Bamako parc magic est un espace festif, créatif d’économie pour les exposants et générateur de revenus pour l’ensemble de la chaine qui y intervient. Elle a exhorté les organisateurs comme les visiteurs à assainir le parc National de Bamako pour les prochaines éditions. La fréquentation de Bamako parc Magic ne cesse de se rehausser depuis la première édition. En hausse par rapport à la première année, l’événement a attiré plus de 4 000 visiteurs par jour l’année dernière. Les organisateurs veulent aller au-delà de ce chiffre cette année.

Siaka DIAMOTENE/Maliweb.net

