Du 18 au 22 mai s’est déroulée à Somasso, dans le cercle de Bla, la 9e édition du Festival de Bélénitougou. Ces retrouvailles autour de la culture sont devenues un puissant moteur pour la paix, la cohésion sociale et le développement durable de Somasso.

L’Association pour le développement de Somasso (ADS) n’a pas dérogé à la règle en organisant la 9e édition du festival de Bélénitougou, sur le thème “la culture au service du développement”. Au fil des années, ce festival s’est illustré comme un carrefour incontournable de rencontres intercommunautaires, de brassage, de dialogue inter et intra culturel et d’échanges culturels.

Durant 4 jours de festivités, le public venu de Bamako, Koutiala, Bla et les autres villages environs de Somasso a eu droit à des soirées de prestation de groupes musicaux traditionnels et modernes avec au cœur le folklore Niogo, etc.

Pour les Somassois, cette 9e édition d’ailleurs comme les autres éditions précédentes a été une véritable apothéose culturelle pour la simple raison que pendant 4 jours se sont produits sous le tronc du baobab toutes les expressions culturelles du terroir de Miankala.

Au-delà du folklore, il y a eu aussi une foire exposition de produits locaux avec 40 stands, et la mise en place d’un Babyland qui est une sorte de jardin d’enfants où les enfants sont initiés et formés aux rituels des us et coutumes.

Dans la foulée de ces festivités culturelles, les étudiants de Somasso en médecine ont organisé des consultations médicales sur le paludisme, le diabète et l’hypertension et ont procédé à la distribution gratuite de médicaments à la population.

Le président de l’Association pour le développement de Somasso (ADC), Markatié Daou, a fait savoir que ce festival a beaucoup contribué à promouvoir la culture et le développement de Somasso avec la construction des services sociaux de base.

“La culture et le développement sont indissociables. Depuis la création de ce festival, on peut quantifier la marge de progression de notre village par des actions concrètes. L’une de ses actions, c’est l’adduction d’eau sommaire. Le village de Somasso est doté d’adduction d’eau très automne et qui peut desservir des hameaux y compris le village lui-même. Quand on parle de l’impact de ce festival sur le village de Somasso, ça ne se raconte plus, mais ça se voit“, a-t-il expliqué.

Le représentant du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Allamouta Danioko non moins directeur national de l’action culturelle a laissé entendre que ce festival de Somasso est loin d’être une rencontre folklorique ou distractive, mais un puissant levier de développement local et un événement fédérateur qui a su raffermir les liens fraternels et d’humanisme séculaires entre les fils et les filles dans les circonscriptions de Koutiala, San, Bla, Ségou et bien d’autres.

“Ce festival est désormais inscrit dans l’agenda des plus grands évènements culturels de notre pays. Bélénitougou est un évocateur, car il nous rappelle cette pratique millénaire de Somasso qui consiste à mettre le feu au bois à un moment propice afin de préserver la nature suivi des rituels de protection du village“, a ajouté M. Danioko.

