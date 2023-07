La Biennale artistique et culturelle, Mopti 2023 a un parrain : Bocar dit Demba Yattassaye. Le choix a été officialisé par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo en présence du parrain. Le parrain a sur le champ fait parler son cœur avec un appui de 50 millions de F CFA à la commission nationale d’organisation.

Du 6 au 16 juillet se tiendra dans la Venise malienne, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Après une pause de 10 ans, ce grand rendez-vous culturel est relancé.

En prélude de l’événement, le vendredi 30 juin 2023, a eu lieu la cérémonie symbolique de remise officielle de la lettre de parrainage au parrain national. Le choix est porté sur un natif de la région de Mopti en la personne de Bocar dit Demba Yattassaye, PDG de Wad Motors. Depuis des années, M. Yattassaye a mis toute son énergie et ses biens pour le développement de son pays et de son terroir.

Selon le ministre, lorsque qu’il a été approché pour être parrain de la biennale, il a marqué sa joie et sa fierté pour le choix porté sur sa personne, mais surtout pour la vision que le président de la transition et son gouvernement ont eu à travers l’organisation effective de cette activité majeure dans la région de Mopti.

« Le choix porté sur ma modeste personne m’honore et au-delà, honore toute une région et tout un secteur d’activité. Je voudrais par conséquent dire toute ma gratitude et ma disponibilité à accompagner cette activité qui célèbre à la fois notre culture et notre jeunesse, fer de lance du Mali d’aujourd’hui et de demain “, a-t-il dit. Etreint par l’émotion, il a fait savoir que la consolidation de la sécurité dans la région de Mopti est une réalité. Aux dires de M. Yattassaye, « les autorités ont foi aux opérateurs économiques qui sont des acteurs clés dans la lutte pour hisser haut le drapeau du Mali et défendre l’honneur du Mali ».

Pour marquer son engagement à accompagner la tenue de cet événement culturel majeur, le parrain national a annoncé un don de la somme de 50 millions de F CFA à la commission nationale d’organisation. Il avait déjà mis 5 millions de F CFA à la disposition de la mairie de Mopti pour l’assainissement de la ville.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo a expliqué les raisons du choix de Demba Yattassaye. « Bocar Yattassaye dit Demba, est un choix de raison. A travers nos renseignements, nous avons su que M. Yattassaye est attaché à son terroir. C’est un homme d’honneur qui a le sens élevé de l’humilité, mais et surtout, c’est un opérateur économique hors pair. C’est la raison de toutes ces actions que nous avons choisi Demba Yattassaye pour être le parrain national de cette Biennale Mopti 2023 ».

Le président de la Coordination des Associations, des Ressortissants des cercles de la région de Mopti (Caremb), l’ancien ministre Adama Samassekou a fait remarquer la joie et la fierté de tous les ressortissants de Mopti. C’est selon lui, tout un honneur que les autorités de la transition portent leur choix sur un valeureux fils du terroir, en la personne de Demba Yattassaye.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :