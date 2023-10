Cinéma : le Mali primé au salon du cinéma O féminin

La 3ème édition durant le week-end dudit Salon a vécu a Abidjan avec les projecteurs sur le Mali. Le pays du Diatiguiya décroche une convention pour un projet similaire sur ses terres.

C’est précisément Miss DIOP Hadja Djeinaba qui a apposé sa signature sur le document permettant d’exporter l’expertise du Salon au Mali. “C’est avec une immense émotion que je me tiens devant vous ce soir en tant que représentante de l’Association des Femmes de l’Image du Mali, à l’occasion de cette troisième édition extraordinaire du Salon du Cinéma au Féminin à Abidjan. Cette année marque ma deuxième participation à cet événement incroyable, et nous sommes venues à deux pour représenter notre association. Je suis avec la magnifique Alima TOGOLA artiste Comédienne”, a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Au nom de la team 223, elle exprimera toute sa gratitude à Rita Ambeu, la promotrice, ainsi qu’à ses collaborateurs et partenaires pour l’organisation de l’unique événement régional dédié aux femmes évoluant dans le 7eme art.

Pour la célèbre compatriote, qui fut tête d’affiche de la série BAMAKO diffusée en boucle sur TV5, il ne s’agit pas d’un simple événement, mais “un catalyseur de talents et un phare qui éclaire le chemin pour les femmes dans l’industrie du cinéma”. Et de mentionner au passage que l’Association des Femmes de l’Image du Mali a été fondée dans un esprit de solidarité et de soutien envers les femmes cinéastes, avant de renchérir en ces termes : ” Nous croyons que chaque femme a une histoire unique à raconter, une vision à partager et une contribution précieuse à apporter à l’art cinématographique. Et nous avons eu la chance de rencontrer et de collaborer avec des femmes extraordinaires du monde entier”

Après autant de partages d’expériences, Djeinaba compte s’investir au Mali avec des souvenirs précieux, des amitiés durables et l’inspiration nécessaire pour continuer la lutte en faveur de l’égalité des genres dans l’industrie cinématographique. Elle rappellera au public venu nombreux au Palm club d’Abidjan que le cinéma au féminin est une réalité qui ne cesse de grandir, de briller et d’inspirer. Désormais sa priorité est axée autour de la créativité et elle compte bien surprendre l’opinion en 2024.

Il faut noter que l’évènement avait pour marraine l’influence cinéaste du Burkina Mme Appoline Traoré. Ces 2 dames ont d’ailleurs été ensemble au cœur d’une formation à l’endroit des jeunes dames cinéastes dans le but de mieux cerner les contours d’un tournage réussi.

I KEÏTA

